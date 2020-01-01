جيوفينكو يتحدث عن توقف الدوري السعودي واحتفاله على طريقة ديل بييرو

جيوفينكو من أبرز المحترفين في الدوري السعودي بالوقت الحالي

تحدث سباستيان جيوفينكو لاعب الهلال عن توقف الدوري السعودي للمحترفين خلال الفترة الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا.

فيروس كورونا ضرب كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وتسبب في تأجيل الكثير من البطولات وإلغاء بعضها أيضًا.

وقال جيوفينكو في تصريحات صحفية إيطالية، اليوم الأربعاء، إن المسؤولون في السعودية أبلغونا أن استئناف المباريات قد يكون في يوليو أو أغسطس.

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وأضاف اللاعب الإيطالي: "الدوري السعودي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، ويقدمون مباريات رائعة، وشعرت هنا بالارتياح ولذلك قدمت أداء جيد".

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وأردف جيوفينكو خلال تصريحاته: "احتفالي؟ لم أقصد الاحتفال على طريقة ديل بييرو ولكن أعجبني الاحتفال وقمت به".

جيوفينكو قدم مستوى أكثر من رائع رفقة الهلال حيث ساهم بشكل كبير في تتويج الزعيم ببطولة دوري أبطال آسيا النسخة الماضية.