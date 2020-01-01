أخبار الهلال اليوم | الرباعي الأجنبي في آسيا، وإنجاز تاريخي لخربين وإدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 31 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لمباريات الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات الهلال وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه رازفان لوشيسكو وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 ...

المزيد من الفرق

الهلال يستقر على أجانبه في دوري أبطال آسيا

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب رازفان لوشيسكو استقر على الحفاظ على الرباعي الأجنبي المقيد في قائمة الفريق لدوري أبطال آسيا 2020.

وسبق أن سجل الزعيم الرباعي بافيتمبي جوميس وسيباستيان جيوفينكو وجانج هيون سو وأندريه كاريلو في قائمته القارية، ولا ينوي المدرب الروماني إجراء تعديل على تلك القائمة خلال المباريات المتبقية من البطولة والتي ستُلعب في قطر الشهر القادم.

إنجاز فريد للهلال في الدوري السعودي

حقق الهلال إنجازًا فريدًا بعد تتويجه بالدوري السعودي هذا الموسم، إذ نجح في التتويج بلقب الدوري بمختلف مسمياته وعدد الفرق المشاركة به.

الزعيم تُوج بالدوري حين ضم 8 أندية وكذلك 10 و12 و14 وأخيرًا 16 ناديًا.

إنجاز تاريخي لخربين وإدواردو في الهلال

بفوزهم بلقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، دخل الثنائي كارلوس إدواردو وعمر خربين تاريخ الهلال من أوسع الأبواب.

إذ أصبح اللاعبان أول أجنبيين في تاريخ النادي يفوزان بلقب الدوري السعودي ثلاث مرات، إذ تواجد اللاعبان في موسمي 2016-2017 و2017-2018.

القميص رقم 60 الأكثر مبيعًا في متجر الهلال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وجود إقبال كبير من جماهير الهلال على شراء القميص رقم 60 في متجر النادي الرسمي، والذي يُشير إلى عدد بطولات النادي طوال تاريخه.

وأقبل الجمهور كذلك على اقتناء مجموعة من قمصان اللاعبين خاصة سلمان الفرج، وذلك احتفالًا بالفوز بلقب الدوري الـ16 في تاريخ النادي في عصر الاحتراف.

امتياز الأجانب ومدرب عظيم .. أبرز العوامل التي حسمت للهلال لقب الدوري السعودي