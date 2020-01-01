رسميًا .. لجنة الانضباط تعاقب رازفان لوشيسكو

إيقاف مدرب الهلال وتغريمه

أصدر لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الإثنين، رسمية عقوبة ضد الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للهلال، على إثر ما بدر منه خلال مواجهة الفيصلي.

الزعيم التقى بالعنابي في 25 من الشهر الجاري، على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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وفاز الأزرق في المباراة بصعوبة في اللحظات الأخيرة، بثنائية نظيفة، سجلها الفرنسي بافيتمبي جوميس والسوري عمر خربين.

وبحسب تقرير حكم المباراة، قام المدرب الروماني بالإساءة إلى حكم المباراة، لتقرر اللجنة إيقاف لوشيسكو لمدة مباراتين، مع تغريمه 20 ألف ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

بهذا القرار، يغيب مدرب الزعيم عن فريقه خلال المباراتين المتبقيتين في الموسم الحالي من الدوري المحلي، أمام الوحدة في الرابع من سبتمبر المقبل، وأمام الشباب في التاسع من الشهر نفسه.

وكانت كتيبة لوشيسكو قد توجت بلقب الدوري أول أمس السبت، بعدما حصدت 66 نقطة، متفوقة بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة.