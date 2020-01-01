الشلهوب: هذه أسوأ مبارياتنا في الموسم ومستقبل الهلال أجمل

قائد الزعيم يشيد بشباب فريقه

اختار محمد الشلهوب؛ قائد الهلال السعودي، المباراة الأسوأ لفريقه في الموسم الحالي بالدوري المحلي، معربًا عن تفاؤله بمستقبل ناديه، خاصةً مع وجود مجموعة مميزة من اللاعبين الشباب.

الزعيم توج بطلًا لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أول أمس السبت، بعدما حصد 66 نقطة متفوقًا بفارق ست نقاط عن النصر؛ صاحب الوصافة، قبل نهاية الموسم بجولتين.

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وقال الشلهوب، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "واجهنا عديد المباريات الصعبة على مدار الموسم، جميعها كانت منعطفات مهمة، لكن بعد العودة من توقف كورونا، التقينا بالأهلي، وكانت المباراة الأسوأ لنا، فلم نكن في يومنا سواء من ناحية الأداء أو النتيجة".

وأضاف: "أنا شاركت في جزء من هذه المباراة، ولم أكن راضيًا عما قدمته، لذلك حزنت على نتيجة المباراة والأداء الذي ظهرت به، لكننا تكاتفنا بعدها، فلم يكن هناك وقت للعتب، بل كان وقت العمل".

بسؤاله عن رأيه في الروماني رازفان لوشيسكو؛ المدير الفني للفريق، واعتماده على عدد من اللاعبين الشباب، علق الشلهوب: "مدربنا يقدم عملًا مميزًا للغاية، والأرقام والإنجازات تتحدث عنه سواء دوري أبطال آسيا أو الدوري المحلي، أما عن اللاعبين الشباب فماضي وحاضر الهلال جميل، ومستقبله سيكون أجمل، فنحن نمتلك عددًا من اللاعبين المميزين, بالهلال كل جيل لا يقل عن سابقه، والأجيال تدعم بعضها".

يذكر أن الأزرق كان قد خسر كلاسيكو الأهلي ضمن الجولة الـ26 من الدوري المحلي، بثنائية مقابل هدف وحيد.

ويتبقى للزعيم مباراتين فقط في الموسم الحالي أمام الوحدة في الرابع من سبتمبر، وأمام الشباب في التاسع من الشهر نفسه.