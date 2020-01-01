أخبار الهلال اليوم | استفزازات النصر ومصير إدواردو

أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم 26 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الهلال مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الهلال السعودي ليوم الجمعة 26 يونيو 2020 ...

الصرامي يستفز الهلاليين مُجددًا.. ويُذكرهم بخماسية التعاون

عاد سعيد الصرامي، المتحدث الرسمي بنادي النصر السعودي، لاستفزاز جماهير الهلال من جديد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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ولا تعد هذه هي السابقة الأولى لمتحدث النصر إذ أنه سبق وأن قام باستفزاز جماهير الزعيم من قبل على نفس موقع التواصل الإجتماعي، كان أقربها نشره لمقطع فيديو لرأسية المدافع البرازيلي برونو أوفيني في شباك الهلال، خلال المباراة التي جمعته بالنصر يوم 29 مارس من عام 2019 الماضي على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، والتي انتهت لصالح العالمي بثلاثة أهداف لهدفين. "اقرأ التفاصيل"

الشباب يتحرك لتأمين بقاء عبدالله الحمدان قبل إغراءات الهلال

بدأت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التحرك مبكرًا من أجل تجديد عقد المهاجم الشاب عبدالله الحمدان.

وينتهي عقد مهاجم الأخضر السعودي مع الفريق الشبابي في يناير 2022، لذلك تأمل الإدارة في تامين بقاءه مبكرًا. "اقرأ التفاصيل"

وكيل إدواردو : رغبة اللاعب البقاء في الدوري السعودي والهلال لم يفاوضنا

كشف مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال لكرة القدم، عن مستجدات مصير ومستقبل اللاعب الفترة المُقبلة.

وبحسب تصريحات وكيل إدواردو لـ "الاقتصادية" فمازال موقفه لم يُحسم حتى الآن بشكل رسمي، سواء مع إدارة الهلال أو غيرها. "اقرأ التفاصيل"

القحطاني يهنئ محمد صلاح وليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

حرص ياسر القحطاني، نجم نادي الهلال والكرة السعودية، على توجيه التهنئة إلى النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، على تحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

القحطاني كتب عبر حسابه على موقع "تويتر" تغريدة جاء فيها: "مبروك لكل عشاق ليفربول الدوري، مباركة وتحية خاصة لفخر العرب محمد صلاح".