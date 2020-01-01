الشباب يتحرك لتأمين بقاء عبدالله الحمدان قبل إغراءات الهلال

ينتهي عقد مهاجم الأخضر السعودي مع الفريق الشبابي في يناير 2022

بدأت إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان التحرك مبكرًا من أجل تجديد عقد المهاجم الشاب عبدالله الحمدان.

وينتهي عقد مهاجم الأخضر السعودي مع الفريق الشبابي في يناير 2022، لذلك تأمل الإدارة في تامين بقاءه مبكرًا.

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وبحسب صحيفة "الرياضية" فأن هناك مفاوضات تجري هذه الأيام بين إدارة نادي الشباب وعبد الله الحمدان، للبقاء فترة أطول مع الفريق.

وكانت تقارير قد تحدثت عن وجود أكثر من فريق يرغب في ضم الحمدان على رأسهم نادي الهلال السعودي، المهتم بضم اللاعب.

مصادر الصحيفة أكدت أن إدارة الشباب قدمت للحمدان الحد الأعلى من سقف الرواتب المعتمد من لجنة الاحتراف في اتحاد القدم.

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وبحسب الصحيفة فأن الحمدان لم يرد على العرض الشبابي حتى الآن، ولا يزال يدرسه، قبل اتخاذ القرار النهائي.

يذكر أن الحمدان خاض من قبل فترة معايشة وحيدة في نادي سبورتنج خيخون لمدة ستة أشهر فقط، إذ انضم لفريق تحت 19 عامًا آنذاك، عاد بعدها إلى الشباب.