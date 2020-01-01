وكيل إدواردو : رغبة اللاعب البقاء في الدوري السعودي والهلال لم يفاوضنا

مازال موقفه لم يُحسم حتى الآن بشكل رسمي، سواء مع إدارة الهلال أو غيرها

كشف مارسيلو بينهيرو وكيل أعمال البرازيلي كارلوس إدواردو لاعب فريق الهلال لكرة القدم، عن مستجدات مصير ومستقبل اللاعب الفترة المُقبلة.

وبحسب تصريحات وكيل إدواردو لـ "الاقتصادية" فمازال موقفه لم يُحسم حتى الآن بشكل رسمي، سواء مع إدارة الهلال أو غيرها.

وأكد وكيل أعمال "السوبر" أن إدواردو مازال ينتظر عرضًا من إدارة الهلال لتمديد عقده حتى نهاية الموسم أو التجديد لفترة أطول.

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عقد إدواردو مع الهلال بشكل نهائي الثلاثاء المقبل، حيث انتقل اللاعب البرازيلي في الـ17 من يوليو 2015 قادما من نيس الفرنسي.

وحول الخطوة المُقبلة للاعب قال : "مازالت كل الخيارات متاحة وممكن، ولكننا حاليًا ننتظر عرض الهلال لحسم موقفنا النهائي، قبل الالتفات للعروض الأخرى".

وبالحديث عن رغبة اللاعب قال : "إدواردو لديه رغبة كبيرة بالبقاء في الدوري السعودي للمحترفين، والأولوية ستكون لناديه الهلال، لكن حتى الآن لم يتقرر أي شيء سواء ببقائه أو رحيله".

وردًا على امتلاك العديد من العروض المحلية والخارجية، فرفض الحديث أو الكشف عنها، أو تحديد الأندية التي ترغب في ضم اللاعب.

يُذكر أن العديد من التقارير الصحفية المحلية قد أكدت من قبل رغبة نادي الأهلي في التعاقد مع اللاعب البرازيلي خلال الفترة المُقبلة.