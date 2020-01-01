أفضل شمال إفريقي في غرب آسيا .. 4 من الدوري السعودي يتنافسون على رأسهم حجازي

منافسة على لقب أفضل لاعب شمال إفريقي في منطقة غرب آسيا

أطلق الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تصويت لاختيارأفضل لاعب شمال إفريقي يتواجد في أندية منطقة الغرب بالقارة الصفراء.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد تقرير مفصل عن النجوم الذين يتنافسون في التصويت تواجد خلالها رباعي من الدوري السعودي هم المغربي عبدالرزاق حمدالله والمصري أحمد حجازي والتونسي نعيم السليتي والجزائري رايس مبولحي.

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وجاء نجوم شمال إفريقيا في منطقة الغرب هم المغربي عبدالرزاق حمدالله نجم النصر السعودي والمصري أحمد حجازي مدافع الاتحاد.

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وتواجد كلًا من الجزائريان ياسين براهيمي لاعب الريان وبغداد بونجاح مهاجم السد القطري، والتونسي يوسف المساكني والمغربي مهدي بنعطية لاعبا الدحيل القطري.

وظهر في التصويت أيضًا كلًا من التونسي نعيم السليتي والجزائري رايس مبولحي لاعبا الاتفاق السعودي.

وتعد بطولة دوري أبطال آسيا مجمعة لهؤلاء النجوم، حيث من كشفت تقارير أن النسخة المقبلة لن تنطلق قبل شهر أبريل من العام القادم.