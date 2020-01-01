النني: تفاجأت بتواضع أوزيل بعد انضمامي لأرسنال

لاعب الوسط المصري يتحدث عن علاقته بصانع الألعاب الألماني

أشاد محمد النني لاعب وسط أرسنال المُعار لصفوف بيشكتاش التركي، بصانع الألعاب الألماني مسعود أوزيل، مؤكداً أن الجميع يحترمه داخل النادي الإنجليزي.

النني جاء لأرسنال في يناير 2016 قادماً من بازل السويسري، متوقعاً غرور أوزيل بعد لعبه في ريال مدريد والفوز بكأس العالم مع منتخب ألمانيا.

اللاعب المصري كشف في تصريحات صحفية، أن كل شكوكه حول شخصية أوزيل اختفت فور تعامله معه بالفريق اللندني قبل رحيله.

وقال النني عن أوزيل:"عندما انضم مسعود لأرسنال من ريال مدريد، ظننته شخصاً مغروراً ويعتقد أنه أفضل من الجميع لتمثيل هذا الفريق الكبير".

وأضاف:"تفاجأت بشخصيته المتواضعة والاحترام الذي يحظى به من الجميع، لم يتخيل نفسه أكبر من النادي أبداً، رغم وجود لاعبين بأندية صغيرة ويتصفون بالغرور الشديد".

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وتابع:"الجميع في أرسنال يحترم أوزيل، أعتبره شقيقاً لي، تحدثت معه قبل انتقالي لبيشكتاش وأعطاني العديد من النصائح خلال تفكيري باتخاذ هذه الخطوة".

يذكر أن أوزيل لعب 246 مباراة بقميص أرسنال، نجح خلالهم في التسجيل 43 مرة بجميع البطولات، ونجح في الفوز بكأس الإتحاد الإنجليزي 3 مرات.