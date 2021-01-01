مفاجأة في عضوية فيتوريا تورط مجلس السويكت

فيتوريا رحل عن النصر في ديسمبر 2020

فجر سعد آل مغني؛ عضو شرف نادي النصر السعودي السابق، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن إشتراك البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني السابق للعالمي، في العضوية الذهبية للنادي.

في يوليو 2019، أعلن الحساب الرسمي للنادي العاصمي عن إشتراك المدرب البرتغالي في العضوية الذهبية للنادي، بعد سداده رسوم العضوية، والتي تقدر بـ100 ألف ريال، لكن يبدو أن هذه الخبر ليس دقيقًا.

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آل مغني أكد أن النادي هو من سدد هذه الرسوم من خزينته الخاصة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "فيتوريا سبق واعلنت الادارة المنحله انضمامه للاعضاء الذهبين، لكن لم يدفع من جيبه ريال واحد، تم تسديدها من حساب النادي".

فيتوريا

سبق واعلنت الاداره المنحله انضمامه للاعضاء الذهبين

لكن لم يدفع من جيبه ريال واحد

تم تسديدها من حساب النادي



✍🏻 — سعد آل مغني (@saadalmughni) April 7, 2021

وحال صدق إدعاءات آل مغني سيتم التحقيق مع مجلس إدارة النادي المنحل برئاسة صفوان السويكت، بتهمة إهدار أموال النادي.

وكان مجلس السويكت قد تم حله من قبل وزارة الرياضة، بداعي وجود مخالفات مالية وإدارية، وتم انتخاب مجلس مسلي آل معمر بدلًا منه.

يذكر أن فيتوريا تمت إقالته من النصر في ديسمبر 2020، بعدما قاد الفريق من يناير 2019، حقق خلالها لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب الوصول بالعالمي إلى قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويقود الكرواتي ألين هورفات؛ مدرب الفئات السنية بالنصر، الفريق حاليًا، لكن يرغب المجلس الجديد في رحيله قبل نهاية الموسم والتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في دوري أبطال آسيا، التي تنطلق منافسات دور المجموعات به في منتصف أبريل الجاري.