الشهري يوضح .. هل يقود النصر؟

إدارة آل معمر تواصل بحثها عن بديل لهورفات

أوضح سعد الشهري؛ المدير الفني للمنتخب السعودي تحت 23 عامًا، حقيقة ما تردد عن قيادته لنادي النصر السعودي بصورة مؤقتة خلال الفترة المقبلة، خلفًا للكرواتي ألين هورفات؛ المدير الفني الحالي.

التقارير أكدت أن إدارة العالمي الجديدة برئاسة مسلي آل معمر، خاطبت الاتحاد السعودي لكرة القدم، لطلب استعارة الشهري حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل عدم القناعة بهورفات. (طالع التفاصيل)

وقال الشهري، خلال تصريحاته لبرنامج "في المرمى": "عقدي مع المنتخب سارٍ حتى عام 2024، وهناك استراتيجية واضحة لاتحاد الكرة تجعلني أرغب في العمل بأريحية تامة بعيدًا عن الأندية، واحترم عقدي مع اتحاد الكرة، أما بعد نهاية العقد، هناك نقطتين مهمتين في أي عرض أتلقاه من الأندية هما المشروع الفني لأي نادٍ والعقد المادي".

وأضاف: "حاليًا لم يفاوضني أي نادٍ، تركيزنا منصب مع التجهيزات للأولمبياد، ونجهز بعدها لأولمبياد فرنسا".

أولمبياد طوكيو من المقرر أن تنطلق في 23 من يوليو المقبل وحتى الثامن من أغسطس، ويشارك بها الأخضر الشاب كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس آسيا.

يذكر أن الكرواتي كان قد تولى المسؤولية الفنية للعالمي في أواخر ديسمبر 2020، بعد إقالة البرتغالي روي فيتوريا، لتراجع الأداء والنتائج.

ورغم بداية هورفات الجيدة مع العالمي إلا أنه مؤخرًا عاد التراجع للفريق من جديد، فكان آخرها وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالهزيمة أمام الفيصلي بهدف نظيف، في نصف النهائي.