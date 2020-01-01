أخبار النصر | عودة عمر هوساوي ورفض كونتي

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 1 إبريل

يُواصل نجوم النصر تدريباتهم المنزلية استعدادًا لاستئناف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي المتوقف حاليًا بسبب فيروس كورونا.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأربعاء 1 إبريل 2020 ...

عمر هوساوي يبدأ تدريباته المنزلية

أفادت صحيفة الرياضية أن قائد دفاع النصر "عمر هوساوي" بات في المرحلة الأخيرة من التعافي من إصابة الكسر الإجهادي التي أجبرته على خوض عملية جراحية وأبعدته عن الملاعب خلال الفترة الأخيرة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدافع السعودي سيبدأ تدريباته المنزلية في مطلع الأسبوع القادم.

حمزة إدريس يُعلق على كسر حمدالله لرقمه التاريخي في الدوري السعودي

حل حمزة إدريس مهاجم الاتحاد السابق وأحد أبرز المهاجمين في تاريخ كرة القدم السعودية ضيفًا على المعلق الإماراتي عامر عبد الله ضمن فقرته اليومية على تويتر "خليك في البيت"، ولم يُفوت الحديث عن كسر رقمه التاريخي في الدوري السعودي بواسطة عبد الرزاق حمدالله مهاجم النصر.

نجم الاتحاد السابق أكد في حواره أن الأمر لا يُهمه أبدًا واصفًا الأرقام القياسية بأنها وُجدت لتُحطم في المستقبل.التفاصيل هنا

جوزيف دي سوزا: أساعد جروهي وأتبادل الخبرات مع جوليانو

قال جوزيف، خلال تصريحات نقلتها صحيفة الاقتصادية "الأهلي غريم تقليدي للاتحاد، لكن انتقال حارس المرمى جروهي للاتحاد لم يؤثر على صداقتنا، فقد تزاملنا في البرازيل في نادي جريميو، قبل أن نفترق في السعودية، وإلى الآن عائلاتنا تتواصل على الدوام لوجودنا معًا في جدة، وأنا في بداية مشواره في الاتحاد قدمت له مساعدات كثيرة".

وأضاف: "هناك أيضًا علاقة جيدة بيني وبين مواطني جوليانو لاعب النصر، فمن قبل لعبنا سويًا في فنربخشة التركي قبل المجئ للمملكة، ونلتقي من حين إلى آخر سواء في المباريات أو المطارات، ونتبادل الخبرات، فهو أمر جيد". التفاصيل هنا

النصر رفض التعاقد مع أنتونيو كونتي

كشف الإعلامي النصراوي عبد العزيز المريسل أن إدارة النصر بقيادة سعود آل سويلم دخلت في مفاوضات مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي أواخر عام 2018 لقيادة الفريق الأول في النادي.

وأوضح المريسل أن آل سويلم انسحب من المفاوضات مع كونتي في اللحظة الأخيرة لأنه وجده لا يُناسب الفريق وخططه وأفكاره في الوقت الحالي، إذ كانت الرغبة في التعاقد مع مدرب يُجيد العمل مع المواهب الشابة ويمنحهم الفرص الجيدة وهو ما لا يتوفر في المدرب الإيطالي الذي يعمل مع إنتر حاليًا.