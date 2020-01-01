موافقة مشروطة - فيتوريا يملي شروطه على النصر للتجديد

المدرب البرتغالي وافق بعدما كان رافضًا

رحب البرتغالي روي فيتوريا؛ المدير الفني للنصر السعودي، بتجديد عقده مع العالمي لموسم آخر بصورة مبدئية، بعدما كان متمسكًا بالرفض خلال الفترة الماضية.

البرتغالي صاحب الـ49 عامًا تولى زمام الأمور الفنية في الفريق العاصمي بيناير 2019، ونجح في قيادة العالمي للتتويج بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع الهلال استمرت حتى الجولة الأخيرة.

وخلال 58 مباراة قاد بها فيتوريا العالمي، حقق الفوز في 40 منها، وتعادل في تسع، وخسر تسع آخرين.

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ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن إدارة النادي العاصمي خاطبت فيتوريا لتجديد عقده لموسمين مقبلين على الأقل، وفي المقابل وافق المدرب بصورة مبدئية، لكنها موافقة مشروطة.

وأوضحت الصحيفة وفقًا لمصدر مطلع بالعالمي أن أبرز شروط البرتغالي تمثلت في رغبته في تدعيم صفوف الفريق بلاعبين أجانب ومحليين خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

"الشرق الأوسط" أشارت كذلك إلى تمسك إدارة النصر بفيتوريا يرجع إلى السعي وراء خلق حالة من الاستقرار الفني بالفريق، خاصةً وأنه يحظى بقبول كبير وثقة لدى الجماهير، بعد تطور وتصاعد مستويات اللاعبين بشكل لافت للنظر منذ توليه المسؤولية الفنية.

يذكر أن كتيبة فيتوريا تحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ45 نقطة من 22 مباراة، متأخرًا بفارق ست نقاط عن الهلال صاحب الصدارة.