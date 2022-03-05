المنافسة مع برشلونة مستمرة .. فرق الدوري الإسباني تحرم سواريز من مزاملة ميسي!

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن عدم رغبة نادي أتلتيكو مدريد بتمديد عقد المهاجم لويس سواريز مع الفريق.

وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني في 30 يونيو القادم، ومن المتوقع أن يغادر العاصمة مدريد.

فبحسب تقرير أعدته صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن سواريز لن يغادر إسبانيا حيث يمتلك بعض العروض التي قد تبقيه لكن في فرق أخرى.

حيث أشار التقرير إلى أن سواريز لم يتلقى أي أخبار من أتلتيكو مدريد بشأن تمديد تعاقده.

فيبدو أن المدرب دييجو سيميوني الذي جلبه للفريق في وقت سابق، قد انتهى من تلك التجربة وبات يبحث عن مهاجم أكثر شبابًا من صاحب ال 35 عامًا.

في غضون ذلك، تلقى سواريز مكالمات من أندية أخرى، حيث يوجد اهتمام من نادي أياكس الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي وحتى فرق برازيلية.

وأوضح التقرير لوجود نية لدى بعض الأندية الإسبانية للتعاقد مع لويس، لعل أبرزها فريق أشبيلية.

وبحسب التقرير فيود سواريز البقاء في الدوري الإسباني، حيث يشارك فيه منذ 2014، ويرغب في الاستمرار في اللعب على أعلى مستوى من أجل الذهاب إلى كأس العالم في قطر مع الأوروجواي في حالة جيدة.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحل ضيفًا على فريق ريال بيتيس في الجولة ال 27 يوم الأحد، في بطولة الدوري الإسباني.

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