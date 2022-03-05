أزمة أوكرانيا تمهد لبريطانيا استضافة اليورو

تقترب بريطانيا وأيرلندا من الفوز بملف مشترك لاستضافة بطولة أمم أوروبا "يورو" 2028.

وكانت الاتحادات الخمس لإنجلترا واسكتلندا وويلز وشمال أيرلندا وجمهورية أيرلندا أعلنت رغبتها في استضافة البطولة الشهر الماضي بعد تراجع الرغبة في استضافة مونديال 2030.

ومن المقرر أن يكون آخر موعد لتسجيل عروض الدول الراغبة للتنظيم في 23 مارس الجاري، على أن يعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اسم البلدان المترشحة لاستضافة الحدث في سبتمبر 2023.

لماذا اقتربت بريطانيا؟

نشرت "ديلي ميل" تقرير لها توضح فيه اقتراب بريطانيا من تنظيم يورو 2028 وذلك بعدما انسحبت روسيا من السباق وعدم رغبة تركيا بتلقي الرفض مجددًا في ظل العروض التي قدمتها لاستضافة يورو 2016 ويورو 2024 وتم رفضها مسبقًا.

الأمر الذي يخلي الساحة لعرض واحد فقط وفي هذا الحال سيعلن الاتحاد الأوروبي اسم المضيف قبل الموعد المحدد بوقت طويل.

كيف ستكون يورو 2028؟

من المتوقع أن يرفع الاتحاد الأوروبي من عدد المنتخبات المشاركة من 24 إلى 32 منتخباً ليورو 2028 لذا يحتاج إلى 12 ملعبًا على الأقل لاستضافة المباريات.

العقبة الوحيدة التي ستواجه عرض بريطانيا هي كيفية إقامة مباريات في شمال أيرلندا حيث يتسع ملعب "ويندسور بارك" في بلفاست إلى 18.500 متفرج فقط وهو ما لا يتناسب مع مواصفات الاتحاد الأوروبي الذي يطلب 30 ألف مقعد على الأقل.

لكن بحسب "ديلي ميل" فإن هناك خطط لرفع سعة ملعب ويندسور بارك إلى 25 ألف مقعد وهو رقم قريب من المواصفات ومن المتوقع أن تكون هناك منافسة كبيرة بين الأندية الإنجليزية لاستضافة المباريات على أن يكون النهائي على ملعب "ويمبلي" بالعاصمة لندن.

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