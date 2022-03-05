مزراوي عقبة رايولا في طريق برشلونة نحو هالاند

حدد مينو رايولا وكيل أعمال إرلينج هالاند شرطًا وحيدًا لنادي برشلونة من أجل تسهيل عملية انتقال النرويجي إلى النادي الكتالوني.

هالاند يعد الحلم الأكبر بالنسبة إلى جوان لابورتا رئيس برشلونة في الصيف المقبل، من أجل تعزيز الهجوم، وحرمان غريمه ريال مدريد من قوة هجومية ضاربة.

الأمر الذي يبدو أن رايولا يريد أن يستغله ويجبر إدارة النادي الكتالوني للتوقيع مع لاعب أخر تحت إمرته من أجل إتمام انتقال هالاند.

من هو اللاعب؟

حسبما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية فإن رايولا فرض على برشلونة التعاقد مع النجم المغربي نصير المزراوي لاعب أياكس الهولندي من أجل تحقيق رغبته بالتعاقد مع هالاند.

وكان المزاوري بالفعل هدفًا لبرشلونة في الميركاتو الماضي بعدما عرضه رايولا على طاولة برشلونة لكن لم يتم التعاقد.

ما هو موقف برشلونة؟

برشلونة لا يزال يحاول توفيق أوضاعه المالية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها منذ بداية انتشار فيروس كورونا مطلع العام الماضي.

والتعاقد مع الدولي المغربي الذي ينتهي عقده في صيف 2022، في صفقة انتقال حر سيكون مغريًا ومن المحتمل أن هذا كان السبب الرئيسي في تأخير انتقاله في الشتاء بحيث ينضم إلى الفريق في صفقة مجانية بدلًا من دفع مقابل مادي نظير جلبه إلى ملعب كامب نو.

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