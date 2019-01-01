المعز علي: مستوانا مُبشر ولدينا طموح كبير في كوبا أمريكا

منتخب قطر قدم مباراة رائعة أمام باراجواي في أول مشاركة له بكوبا أمريكا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المعز علي؛ لاعب المنتخب القطري، أن ما قدمه منتخب بلاده خلال مواجهة نظيره الباراجوياني يجعله متفائلًا بما هو قادم، موضحًا أنه رغم ارتكاب بعض الأخطاء إلا أن الفريق تداركها.

الأدعم استهل مشواره في كوبا أمريكا أمس الأحد، بتحويل تأخره أمام باراجواي بثنائية إلة تعادل إيجابي 2-2، سجل منها المعز الهدف الأول.

دروس مجانية للكرة الآسيوية - ردود أفعال قوية على تعادل قطر أمام باراجواي

وقال المعز، خلال تصريحاته لقناة "الكأس": "قدمنا مستوى طيب يبشر بالخير، كان لدينا بعض الأخطاء في الشوط الأول، صححناها بالشوط الثاني، لذلك نجحنا في الخروج بالتعادل".

وأضاف: "لدينا طموح في البطولة، تعادلنا أمام باراجواي، ولا بد أن نجهز أنفسنا جيدًا لمواجهة كولومبيا".

مدرب باراجواي يرفض وجود قطر واليابان في كوبا أمريكا

يذكر أن قطر تشارك في كوبا أمريكا لأول مرة في تاريخها، وتنافس ضمن المجموعة الثانية.

ويلاقي العنابي في المباراة المقبلة كولومبيا في 19 من الشهر الجاري ثم الأرجنتين في 23 من الشهر نفسه.