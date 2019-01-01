مدرب باراجواي يرفض وجود قطر واليابان في كوبا أمريكا

إدواردو بيريزو المدير الفني لمنتخب باراجواي يرفض لعب المنتخبات من خارج القارة في بطولة كوبا أمريكا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب إدواردو بيريزو المدير الفني لمنتخب باراجواي عن رفضه التام لمشاركة المنتخبات من خارج قاراتي أمريكا الجنوبية والشمالية في بطولة كوبا أمريكا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها عقب تعادل فريقه أمام قطر في افتتاح مباريات الفريق بدور المجموعات من البطولة المقامة حاليًا في البرازيل.

⚡️ “بأداء مُشرف 👏.. قطر 🇶🇦 تحصد أولى نقاطها في "كوبا أمريكا 2019"”https://t.co/ydliMJu5Ft — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٦ يونيو ٢٠١٩

وقال بيريزو: “أعتقد أن الأمر سيكون أكثر منطقية عندما نلعب بطولة كوبا أمريكا بوجود الفرق التي هي بالأساس من أمريكا بالفعل".

وأضاف: "تسألوني عن قطر واليابان؟ أعتقد أن كوبا أمريكا يجب أن تلعب بمشاركة فرق أمريكا الجنوبية والوسطى والشمالية فقط".

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وأكمل: "لم يسبق لي أن شاهدت أوروبا تدعو أي فريق جنوب أمريكي للمنافسة في البطولات الخاصة بها، لا تأخذوا تفهموا الأمر بشكل خاطئ، ربما يبدو لكم أن الأمر شخصي عقب لقاء قطر وباراجواي، لكنني فعلًا مؤمن أن كوبا أمريكا يجب أن تكون فرق القارتين فقط".

جدير بالذكر أن منتخب باراجواي كانت قد تعرض لعودة قوية في النتيجة على يد قطر وانتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق عقب أن كان الفريق اللاتيني متقدمًا بهدفين نظيفين.