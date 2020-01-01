المدير الرياضي للايبزيج ينفي انتقال فيرنر لتشيلسي

تصريحات هامة بعد الاقتراب..

أكد أوليفر مينتسلاف، المدير الرياضي للايبزيج ، أن ناديه لم يتلق عرضًا رسميًا من تشيلسي بشأن تيمو فيرنر حتى الآن، نافيًا أن يكون الاتفاق قد تم بين الأطراف الثلاثة بخصوص الصفقة.

وكانت أنباءً نُشرت عبر صحيفة بيلد تؤكد أن الاتفاق بين إدارة البلوز واللاعب قد تم بالفعل، على أن يدفع النادي اللندني مبلغ 60 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقده مع لايبزيج.

لكن مينتسلاف نفى أن يكون قد سلك تشيلسي مع ناديه أي نهج رسمي حتى اللحظة، وفضّل التركيز على إنجاز ما تبقى من منافسات الدوري الألماني بدون التطرق لأمر الصفقات.

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المدير في تصريحات للصحافة قال "ليس لدينا تبادل حتى الآن، بالتبعية، ليس لدينا أي شيء لنقوله. تيمو فيرنر لاعب في لايبزيج، لم يحدث أي شيء بخصوص انتقاله".

كما أضاف "نحن نركز على سباقنا في الدوري حاليًا، نريد أن نتأهل لدوري أبطال أوروبا، هذا هو الشيء الوحيد الذي نناقشه حاليًا مع تيمو".

"كان من المهم أن نجدد عقده في الصيف الماضي حتى لا يرحل مجانًا، بالطبع يوجد شرط جزائي يسمح له باتخاذ خطوته التالية، الآن القرار في يده وليس نحن، لم يستخدم البند ولم يتواصل معنا أي نادٍ حوله."

وأتم "إذا غادر تيمو النادي، فإنني على يقين بأن ناديه الجديد سيسمح لنا بالإبقاء عليه حتى نهاية موسم الدوري الألماني، يمكننا فقط مناقشة أمر دوري الأبطال عند تقرير مصير البطولة بشكل رسمي".

الجدير بالذكر أن لايبزيج قد عبر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد عبور بوابة توتنهام، ومن المتوقع أن تُستكمل بقية أدوار البطولة في شهر أغسطس المقبل.