لماذا انتقل تيمو فيرنر إلى تشيلسي وليس ليفربول؟ التفاصيل كاملة

تفاصيل مثيرة حقًا..

تفاجأ متابعو كرة القدم حول العالم بتقارير الصحف التي أكدت مساء الخميس أن تيمو فيرنر، لاعب لايبزيج ، قد توصل إلى اتفاق مع تشيلسي ليرتدي القميص الأزرق بدءًا من الموسم المقبل ورغم ارتباطه طوال الأشهر الماضية بالانضمام إلى ليفربول .

فيرنر من أفضل المهاجمين الموجودين في الدوري الألماني وربما في العالم حاليًا، حيث سجل 25 هدفًا خلال 29 مباراة في البوندسليجا حتى الآن ليصبح في المرتبة الثانية خلف هداف بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

ومنذ بروز موهبته في السنتين الأخيرتين مع لايبزيج كان ليفربول هو الأكثر اهتمامًا بالتعاقد معه، خصوصًا مع وجود يورجن كلوب على رأس القيادة الفنية للريدز ونظرته لصاحب الـ24 عامًا أنه المهاجم المثالي لأنفيلد.

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تقارير "ذا أتلتيك" كشفت عن كيفية تحول المهاجم الألماني من أنفيلد باتجاه ستامفورد بريدج، وكانت البداية بالتأكيد أن فيرنر اختار ليفربول بالفعل منذ ثلاثة أسابيع بعدما أقنعه كلوب بذلك في أعقاب عدد من الاجتماعات والمحادثات عبر تطبيق واتس آب.

الخطة الأولى لفيرنر كانت بالانضمام إلى ليفربول، أما الثانية فكانت الاستمرار في لايبزيج لمدة عام إضافي، ومع بداية تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع نادي شركة ريد بول في 15 يونيو الحالي، أراد الدولي الألماني أن يتم حسم مصيره بصورة نهائية.

أراد فيرنر أن يطمئن على مستقبله وألا يُكرر أزمة العام الماضي، عندما اتفق مع بايرن ميونخ ثم تراجع النادي البافاري ليضطر للاستمرار في لايبزيج، لذلك فكانت رغبته أن يُنهي ليفربول الصفقة ويبدأ في البحث عن منزل في المدينة ويذهب إلى عطلته في هدوء.

بدوره، بدأ كلوب في التشاور مع ملاك ليفربول حيال الأمر ثم تواصل مع فيرنر وأبلغه بأن النادي لن يقوم بالصفقة، وعلل له ذلك بأسباب مالية بحتة وليس بسبب أي انعكاس سلبي على اللاعب أو دوره المقترح في كتيبته، بالفعل قبل فيرنر ما قاله له كلوب، وبقيت علاقتهما جيدة.

مصدر آخر لذا أتلتيك أكد أن الأمر ليس ماليًا فقط لليفربول، لم يُرد النادي أن يضم لاعبًا لدكة البدلاء بقيمة مادية كبيرة، كما أن فائدته الرياضية ستختلف كثيرًا حال تأجل كأس الأمم الأفريقية المقرر لها يناير 2021، ما يعني بقاء ساديو ماني ومحمد صلاح وتراجع دور فيرنر باستمراره على دكة البدلاء.

بدأ بعد ذلك ممثلو فيرنر في التواصل مع الأندية الأخرى المهتمة به، وهما مانشستر يونايتد وتشيلسي، أما الأول فالتقى مدربه أولي جونار سولشاير مع اللاعب في فبراير من هذا العام، وبالنسبة لإدارة الشياطين الحمر فإنهم لن يقوموا بدفع قيمة الشرط الجزائي إلا في حالة بيع بول بوجبا لتوفير الأموال.

هُنا، كان انقضاض تشيلسي منطقيًا للغاية وكانوا أكثر جدية ومصداقية، ما ساهم في اختيار فيرنر لهم، مع وجود أنطونيو روديجر في البلوز وهو أحد أصدقاء اللاعب منذ أن كانا سويًا في شتوتجارت مع بداية مسيرتهما.

اتصالات بين لامبارد وفيرنر أيضًا ساهمت في إدراك اللاعب أن تشيلسي سيكون مكانه المناسب، فالمدرب الإنجليزي شرح له جليًا كيف سيكون هامًا في كتيبته وكيف يمكن لهما الاستفادة من بعضهما البعض، في النهاية أبلغ اللاعب ممثليه يوم الخميس بأنه قرر الذهاب إلى لندن الموسم المقبل.

أخيرًا، قال التقرير أن لامبارد كان مهتمًا ومنجذبًا للغاية لمهاجم آرسنال بيير أوباميانج، خصوصًا مع تأكيدات المستشار الرياضي لتشيلسي، بيتر تشيك، على احترافية الجابوني بعدما زامله لأعوام في الجانرز، لكن نظرًا لفارق العمر والإمكانيات، آثر لامبارد في النهاية ضم فيرنر.

يذكر أن فيرنر هو الصفقة الثانية التي أبرمها تشيلسي في هذا الصيف بعد ضمهم لحكيم زياش من أياكس نظير 40 مليون يورو، ويُنظر إلى بن تشيلويل، ظهير ليستر، أنه الهدف الجديد لرامون إبراموفيتش وإدارته.