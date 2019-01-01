المدير الرياضي لدورتموند يؤكد: سانشو لن يرحل في الشتاء

باقٍ رغم كل الأزمات..

شدد مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، على بقاء جادون سانشو داخل السيجنال إيدونا بارك هذا الموسم، وعاد وأكد على أن رحيله في يناير هو أمر من غير الوارد أن يحدث.

سانشو يُعاني حاليًا في دورتموند، فالصحافة تتحدث عن أزمة في العلاقة بينه وبين النادي بسبب عدم انضباطه، مما جعل بعض الصحف تتكهن بأنه قد يرحل في الشتاء.

بالطبع فإن سانشو هو واحد من أبرز المواهب في عالم كرة القدم، ويحظى باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة وعلى رأسهم مانشستر يونايتد وريال مدريد، لكن زورك أغلق الباب في وجه المهتمين اليوم.

المدير الرياضي لدورتموند كان موجودًا في الأماكن المخصصة للصحفيين قبل مباراة أسود الفيستيفاليا وفورتونا دوسلدورف، وأجاب عند سؤاله عن مستقبل سانشو بوضوح شديد، حيث قال "نحن نخطط لوجوده هنا، إنه لاعب أساسي، لا أرى سيناريو مطروح ليتركنا.".

اسم سانشو عاد للبزوغ في اليومين الأخيرين على وجه الخصوص، وذلك بعد فك الحظر عن تشيلسي ورغبة النادي اللندني في تدعيم صفوفه، مما جعل الصحف الإنجليزية تربط اللاعب بالبلوز للمرة الأولى، غير أن مصادر جول تؤكد أن الأمر صعبًا للغاية.

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بوروسيا دورتموند يطمح للحصول على أكبر قيمة ممكنة من جراء بيع صانع ألعابه الأبرز، ومن شبه المستحيل أن تأتي القيمة التي قد تزيد عن 100 مليون يورو خلال الشتاء، ولكن من الوارد والأقرب أن تحدث في الميركاتو الصيفي المقبل.

زورك اختتم تصريحاته بقوله "لقد سبق وأن تحدثنا معه بخصوص بعد المواقف، لقد أجريت معه الكثير من المقابلات في الآونة الأخيرة، نحن في طريق جيد جدًا معه، لقد قدم أداءً جيدًا كبديل أمام برشلونة وهيرتا برلين.".

الجدير بالذكر أن دورتموند قد حقق انتصارًا عريضًا على فورتونا دوسلدورف بخمسة أهداف نظيفة سجل خلاله صاحب الـ19 عامًا هدفين رائعين كعادته.