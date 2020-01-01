ما هي علاقة احتفال أرنولد وسانشو بفيفا 20؟

أثار احتفال ألكسندر أرنولد لاعب ليفربول بهدفه في مرمى تشيلسي خلال سبتمبر الماضي العديد من الأسئلة حول معناه، واتضح أن له علاقة بفيفا 20 نرصدها هُنا..

سجل ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، هدفًا مثاليًا في شباك تشيلسي في شهر سبتمبر الماضي، عندما فاز الريدز بهدفين لهدف ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما سجّل أرنولد هذا الهدف توجه إلى دكة البدلاء وقام بعلامة "V" والتي تكررت في أكثر من مباراة أخرى لأكثر من نجم مختلف، لتُثار التساؤلات حول ما تعنيه.

جادون سانشو في بوروسيا دورتموند وكذلك زميله أكسيل فيتسيل كررا هذا الاحتفال في نفس الأسبوع، وفي هذا التقرير نفهم سويًا ما يعنيه ذلك وكيف طبقته فيفا 20 في لعبتها؟.

ماذا يعني احتفال ألكسندر أرنولد بإشارة "V" ؟

لا يحمل احتفال أرنولد بهدفه بهذا الشعار نفس المعاني السياسية التي عناها الثنائي جرانيت تشاكا وشيردان شاكيري أثناء احتفالهما في كأس العالم 2018 عندما احتفلا بطريقة النسر المزدوج.

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احتفال أرنولد كان مجرد إشارة لوضع فولتا في فيفا 20، والذي يعني العودة بالبرتغالية ويشار به إلى وضع كرة القدم في الشوارع الموجود في اللعبة.

يسمح وضع فولتا للاعبي فيفا 20 باللعب في الشوارع بعيدًا عن الملاعب المألوفة للأندية الكبيرة.

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"إنه امتياز لفيفا بأن نعود مرة أخرى إلى اللعب في الشوارع، ونحن متحمسون حقًا لأن نكون في الأماكن التتي تتجذر فيها كرة القدم في الشوارع." هكذا عقّب جيف أنتوي مُنتج هذا الوضع في اللعبة.

كما أضاف "الأصالة والإبداع والثقافة هي كل الأشياء التي أردنا أن نجلبها إلى فولتا.".

فيما كان لأرنولد تعقيبًا خجولًا على الاحتفال بعد مباراة تشيلسي، حيث قال "كنت ألعب كثيرًا فيفا.".

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أصبح الاحتفال بالأهداف بطريقة مستوحاة من ألعاب الفيديو تقليدًا وعرفًا بين لاعبي كرة القدم، ولعل أنطوان جريزمان وديلي آلي أبرز مثالين على هذا الأمر.

اكتسب الثنائي سمعة في إعادة إنتاج رقصات الاحتفال بعد التسجيل من فيفا ولعبة فورتنايت، فقد جلب جريزمان معه احتفال من فورتنايت في كأس العالم، والعكس لآلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.