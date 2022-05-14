الطعام الصيني وبيتزا الكباب.. خطايا هالاند التي تفسد مثالية رونالدو!

يعتبر إرلينج هالاند أحد أفضل اللاعبين في العالم، وذلك بسبب قدراته الفنية والبدنية العالية، ولكن يبدو أنه يقوم بإفساد ذلك في كل مرة يعود فيها إلى بلاده.

مهاجم بوروسيا دورتموند الشاب المنتقل حديثًا إلى مانشستر سيتي، يعمل بشكل منتظم لتحسين جسده الذي يبلغ طوله 6 أقدام، من خلال اتباع نظام غذائي صارم جدًا، يتكون من ست وجبات.

ولكن عندما يعود اللاعب إلى مسقط رأسه بمدينة براين النرويجية، يقوم بتدمير كل ذلك، بالانغماس في تناول الطعام الصيني وبيتزا الكباب.

ما هي الحمية الغذائية التي يعتمد عليها هالاند؟

اللاعب الذي أصبح من نجوم اللعبة في العالم بشكل سريع، يأكل أطباق الدجاج والمكرونة المطبوخة بدون ملح أو زيت، ويتناول أسماك القاروص وأبو سيف وسمك الدنيس المطبوخ مع الخضار الطازج.

ويشرب الماء بشكل أساسي ويتجنب الوجبات الخفيفة السكرية والأطعمة المجمدة، ويختار تناول المنتجات الطازجة فقط.

وكشف والده ألف إنج هالاند في تصريحات لشبكة "ESPN" الأمريكية، أنه يتبع النظام الغذائي الخاص بكريستيانو رونالدو، بعد سماعه لقصة رواها باتريس إيفرا الظهير الأيسر السابق لمانشستر يونايتد.

Working hard to finish this season strong ⚫🟡 @BVB pic.twitter.com/rembaoisPk — Erling Haaland (@ErlingHaaland) April 12, 2022

وقال والد هالاند:"كان علي أن أكون عازمًا على تحقيق النجاح في كرة القدم، ولكن إرلينج قدم كل التضحيات وغادر المنزل وعمره 16 سنة للانتقال إلى مولده وهو أكثر احترافًا مما كنت عليه أنا".

وتابع:"أخبره إيفرا قصة عن غداء تناوله مع رونالدو وكان كريستيانو يتناول السمك فقط، ويحاول إرلينج القيام بنفس الأشياء الآن، لأن رونالدو كان وقتها عمره 24 سنة ولا يزال في الصدارة، وهذا يظهر قيمة القيام بالأشياء الصحيحة والالتزام".

كيف يفسد هالاند هذه الحمية؟

صاحب الـ21 سنة يحرص على تناول بعض الوجبات الدسمة، التي لا يستطيع مقاومتها عندما يعود إلى براين مسقط رأسه مع العائلة والأصدقاء.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن اللاعب يذهب إلى مطعم "Yummy Time" هناك الذي يقوم بتقديم وجبته المفضلة وهي بيتزا الكباب.

وأوضح اللاعب مؤخرًا:"أنا أحب الكباب حقًا، هذا لا يعني أنني أتناوله طول الوقت، ولكني أحرص على تناوله مرتين في السنة عندما أكون في مسقط رأسي، هو طعامي المفضل رغم عدم استطاعتي أكله كثيرًا".

ويقوم هالاند كذلك بالذهاب إلى أحد المطاعم الصينية الأخرى، والذي كان يتردد عليه بصفة منتظمة عندما كان صغيرًا.

اقرأ أيضًا ..