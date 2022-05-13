رئيس بايرن ميونخ يرد على جماهير برشلونة: هذا هو مصير ليفاندوفسكي

كشف هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني عن مصير لاعبه روبرت ليفاندوفسكي في ظل انتشار تكهنات كثيرة عن مستقبله.

جاء هذا في تصريحات نقلها الصحفي السابق في صحيفة "بيلد" فيليب كلاسر العامل في صحيفة، وأكد هربرت من خلالها على تمسك النادي باللاعب.

ماذا قال رئيس بايرن ميونخ عن مستقبل روبرت ليفاندوفسكي؟

وقال هاينر: "روبرت ليفاندوفسكي لديه عقده في بايرن ميونخ حتى يونيو 2023 وسيقوم بالالتزام به بشكل كامل حتى نهايته".

وكانت تقارير صحفية قد ربطت ليفاندوفسكي بالانضمام لصفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قادمًا من النادي البافاري.

وأوضحت تلك التقارير أن الصفقة لن تكلف النادي الكتالوني أكثر من 35 مليون يورو، في ظل بقاء أشهر قليلة على انتهاء عقده.

لماذا لن يكمل ليفاندوفسكي مع بايرن ميونخ؟

بحسب ما أكدت تقارير صحفية فهناك عرض من بايرن ميونخ يسمح لليفاندوفسكي بالاستمرار رفقة الفريق، لكن النجم البولندي رفضه بشكل كامل.

بايرن ميونخ عرض تمديد عقد ليفاندوفسكي لمدة عام إضافي وبنفس الراتب الحالي، بينما يريد النجم البولندي عقدًا لمدة ثلاثة أعوام.