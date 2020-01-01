أخبار الزمالك اليوم | رفض طلب الرجاء بخصوص أحداد

أبرز أخبار الزمالك المصري ليوم 27 أبريل

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الزمالك مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الزمالك ليوم الإثنين 27 أبريل 2020 ..

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مؤمن سليمان: صن داونز استحق الفوز بدوري الأبطال 2016، كان أفضل من الزمالك

اعترف مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، مشيرًا إلى أن تتويج صن داونز باللقب كان مستحقًا تمامًا. التفاصيل هنا

إسلام صالح: كورونا أوقف انتقالي للزمالك

أكد إسلام صالح لاعب وسط فريق أف سي مصر أن أزمة فيروس كورونا الحالية أوقفت مفاوضات انتقاله لنادي الزمالك بعدما كان وكيله قد توصل لاتفاق مع النادي الأبيض على كافة بنود عقده. التفاصيل هنا

رجب بكار يُرحب بالانضمام للزمالك

كشفت مصادر صحفية عن ترحيب رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز بالانضمام لنادي الزمالك خاصة في ظل عدم وضوح الصورة فيما يخص رغبة الأهلي في ضمه.

وأكدت المصادر أن بكار أبلغ وكيل أعماله "تامر النحاس" بقبوله الانتقال للزمالك حال تقدم النادي بطلب لضمه من بيراميدز خاصة في ظل بحث النادي عن ظهير أيمن يُعوض به رحيل حمدي النقاز.

الزمالك يرفض طلب الرجاء بخصوص أحداد

كشفت مصادر صحفية عن رفض إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور طلب الرجاء المغربي السماح له بإشراك لاعبه المعار من الأبيض "حميد أحداد" خلال مواجهة الطرفين في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

عقد إعارة اللاعب من الزمالك إلى الرجاء يتضمن بندًا يمنع أحداد من اللعب ضد فريقه السابق سوى بدفع النادي المغربي 200 ألف دولار، ويتمسك الزمالك بهذا البند ويرفض التنازل عنه.

مدرب صن داونز يُعلق على فكرة نهائي مصري لدوري أبطال أفريقيا