مؤمن سليمان: صن داونز استحق الفوز بدوري الأبطال 2016، كان أفضل من الزمالك

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اعترف مؤمن سليمان المدير الفني السابق لنادي الزمالك المصري أن فريقه لم يكن الطرف الأفضل في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2016، مشيرًا إلى أن تتويج صن داونز باللقب كان مستحقًا تمامًا.

مؤمن سليمان تولى تدريب الزمالك لعدة أشهر خلال عام 2016، لكنه حقق نجاحًا ملحوظًا في تلك الفترة القصيرة تمثل بالفوز بكأس مصر على حساب الأهلي والتأهل لنهائي دوري الأبطال قبل أن يخسره لصالح الفريق الجنوب أفريقي بالسقوط 3-0 خارج ملعبه والفوز بهدف نظيف في القاهرة.

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المدرب المصري قال عن تلك المباراة خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" على قناة أون تايم سبورت 2 "الفريق الأفضل هو الذي فاز بدوري أبطال أفريقيا 2016، هم كانوا أفضل منا وأكثر استعدادًا للفوز والتتويج باللقب".

أضاف "الزمالك قدم أقصى ما لديه لكن الفريق المنافس كان الأفضل والكرة أنصفته ومنحت اللقب لمن يستحقه".

مؤمن سليمان أكد رفضه العمل مدربًا عامًا مع أي مدرب أجنبي في الزمالك، كما تحدث عن خلافه مع طارق حامد، بقوله "طارق حامد وعلي جبر كانا من أفضل لاعبي الزمالك في عهدي، لم يخذلاني أبدًا".

واصل "حدث خلاف بسيط مع اللاعبين خاصة طارق حامد حين أردت إراحتهما في مباراة ما، لم يتقبل نجم الوسط الأمر وادعى الإصابة بعدها، لكنه عاد واعتذر لي لاحقًا حين جرب فكرة اللعب كل 3 أيام".