شوبير يعلن تقدمه بشكوى ضد مرتضى منصور للنائب العام

شوبير يشكو رئيس الزمالك للنائب العام.

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن تقدمه بشكوى للنائب العام، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ، بسبب السب والقذف وخدش سمعة عائلته "وفقًا لما وصفه".

وكان مرتضى منصور قد وجه بعض الاتهامات إلى أحمد شوبير، بحصوله على عمولات وهدايا قيمة من تركي آل الشيخ.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الأحد: " الصمت حيال التجاوز فى الحق والعرض جريمة، وبما أننا في دولة قانون تعلي كافة مؤسساتها ميزان العدل والعدالة".

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وتابع: "فأننى أسلك الطرق القانونية والشرعية للحصول على حقى الذي لا أشك لحظة في كونه آت لا محالة ممن تجاوز كل الحدود وخاض فيما لا حق له ولا لغيره فيه سباً وقذفاً وتطاولاً".

حارس الأهلي السابق نشر صورًا من الشكوى التي تقدم بها للنائب العام، حيث علق عليها: "اتخذت قرار المواجهة بالقانون والأخلاق والقيم التي تعودنا عليها في بيوتنا وبلدنا الغالي مصر، وعلى الله قصد السبيل".

جاء ذلك بعدما وجه مرتضى منصور بتساؤلاته حول حصوله على عمولة من صفقة انتقال صلاح محسن من إنبي إلى الأهلي في يناير 2019، مشيرًا إلى أن زوجة شوبير حصلت معه على ساعات من تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي السابق للقلعة الحمراء.