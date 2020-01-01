الرجل الذي جلب ميسي إلى برشلونة يؤكد انتقاله إلى إنتر!

أول وكيل في حياة ميسي يؤكد أن نجم برشلونة اختار إنتر وليس مانشستر سيتي

قال جوسيب ماريا مينجيلا الرجل الذي حسم انتقال الطفل ليونيل ميسي إلى برشلونة إن النجم الأرجنتيني اختار فريقه القام بالفعل والذي سيكون إنتر الإيطالي.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

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وحول ذلك، بدأت الصحف تتحدث عن الوجهة المقبلة لميسي، حيث توقع عدد كبير أن تكون الخطوة المقبلة من خلال الدوري الإنجليزي الممتاز والفريق الأقرب سيكون مانشستر سيتي.

ولكن على عكس ذلك، قال جوسيب ماريا مينجويلا الذي كتب عقد انتقال ميسي إلى برشلونة بعمر 13 عامًا فقط على منديل ورقي لأحد المطاعم إن الأمور لا تسير في اتجاه مانشستر سيتي.

وأضاف مينجيلا أن كرة القدم الإيطالية بدأت تجلب أسماء عملاقة في السنوات الأخيرة لم يتوقع أحد أن يراها في الدوري الإيطالي قبل 5 سنوات، على رأسهم كريستيانو رونالدو وروميلو لوكاكو.

وبناء على ذلك يقول مينجيلا إن ميسي قد حسم وجهته المستقبلية بالفعل بعد الرحيل عن برشلونة ، تلك التي ستكون إنتر، حيث أن الملاك الصينيين على استعداد لاتخاذ خطوة أخرى للأمام لإعادة النيراتزوري إلى أعلى المستويات.

ولكن يبدو أن ذلك لن يتم إلا بالتراضي بين برشلونة وميسي، حيث أن ميسي والنادي ليسا على استعداد للدخول في معركة قانونية، ومن المنتظر أن يجتمع بارتوميو مع ليو لحسم الأمور في الأيام المقبلة..

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان، في الوقت ذاته يستعد إنتر لثورة أخرى مع المدرب أنطونيو كونتي الذي جدد فيه النادي الثقة رغم الصدامات التي حدثت في موسمه الأول.