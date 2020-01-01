الحسم يقترب .. اجتماع عاجل بين ميسي وبارتوميو اليوم

اجتماع طارئ بين ليونيل ميسي وجوسيب ماريا بارتوميو لحسم مسألة رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة

يبدو أن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة قرر أن يلجأ للحوار من جديد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من أجل حسم مستقبله مع الفريق بعد ما حدث بالأمس.

وكان ميسي قد أرسل رسالة للنادي عبر الفاكس يعبر فيها عن رغبته في تنفيذ البند المنصوص عليه في عقده والذي بموجبه يمكنه مغادرة النادي من جانب واحد في نهاية الموسم الحالي.

وتسبب ذلك في الحديث عن استقالة متوقعة لبارتوميو قبل أن ينفي الرجل الأمر ، كل ذلك والجماهير الكتالونية غاضبة ومجتمعة خارج كامب نو للمطالبة برحيله وبقاء ميسي.

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وحول ذلك، وحسب تي واي سي سبورت الأرجنتينية وأول من تحدث عن فاكس ميسي بالأمس فإن بارتوميو قد قرر الاجتماع مع ليونيل ميسي اليوم من أجل مناقشة هذا القرار.

كان بارتوميو حاضرًا هذا الصباح في تقديم فرانسيسكو ترينكاو النجم البرتغالي الجديد الذي تعاقد معه برشلونة قادمًا من سبورتينج براجا، على الرغم من أنه وقع العقد والتقط الصورة فقط.

ويريد بارتوميو أن يجعل ميسي يفهم أنه إذا كان هو المشكلة فإن العملية الانتخابية ستبدأ في غضون أربعة أشهر، وفي منتصف مار ، سيكون النجم الأرجنتيني قادرًا على التفاوض فيما يخص رحيله مع رئيس آخر.

وعلى ما يبدو فإن برشلونة ليس على استعداد للدخول في معركة قانونية مع أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ النادي وهدافه التاريخي، وهو الأمر الذي رفضه ميسي نفسه أيضًا ويريد حل الأمور بالتراضي.

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يذكر أن برشلونة يستعد لثورة كبرى مع المدرب رونالد كومان برحيل كل كبار الفريق وتشكيل فريق أصغر في معدل الأعمار ويناسب سياسة المدرب الجديد المعروف بقوة شخصيته.