أجويرو يتعرض لحادث سيارة قبل تدريب مانشستر سيتي

المهاجم الأرجنتيني كان متوجهًا نحو ملعب الاتحاد للمشاركة في التدريبات.

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

تعرض النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، لحادث سيارة قبل انطلاق تدريب فريقه.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة كريستال بالاس، بالجولة التاسعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار ديفيد جاريدو "مقدم برامج سكاي نيوز" إلى أن أجويرو لم يصاب بأي أذى، بعد تعرضه لحادث تصادم صغير صباح اليوم الأربعاء.

جاريدو قال: "لحسن الحظ لم يتعرض المهاجم الأرجنتيني لأي أذى، وتوجه نحو تدريبات فريقه، وشارك بشكل طبيعي، دون الحاجة لفحوصات طبية".

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وأردف: "تم وصف الحادث بالصغير، وأجويرو أبلغ مسؤولي مانشستر سيتي به، ولكنه لا يحتاج إلى فحص طبي من قبل الجهاز الطبي للفريق".

هذا ليس الحادث الأول للمهاجم أجويرو، حيث تعرض لحادث كبير في مدينة أمستردام بهولندا عام 2017، تسبب في كسر أضلاعه.