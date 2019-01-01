الجونة يضم باسم علي وعمرو سعداوي من الأهلي

الجونة يضم لاعبان من الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن انتقال باسم علي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، إلى نادي الجونة على سبيل الإعارة.

الأهلي كان قد أعلن أمس الأربعاء، عن تجديد عقد باسم علي لمدة 3 مواسم مقبلة، ليوافق مسؤولي القلعة الحمراء على رحيله إلى الجونة.

عبد الحفيظ قال خلال تصريحات صحفية: "باسم علي سينضم للجونة على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد بشكل رسمي".

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن الاتفاق حول الأمور المادية بين الأهلي والجونة تمت، واللاعب سينضم لصفوف الفريق.

وعلى جانب آخر، أعلن نادي الجونة عن ضم عمرو سعداوي، الظهير الأيسر لفريق الأهلي، بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

السعداوي انتقل للجونة الموسم الماضي معارًا من الأهلي، لينجح مسؤولي الجونة في ضمه بشكل نهائي.