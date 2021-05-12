سباعية للميلان على تورينو.. فوز مهم ليوفنتوس وروما يسقط أمام البطل

أرقاماً قياسية كبيرة أبرزها سباعية للميلان ومئوية كل من كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا مع يوفنتوس

شهدت الجولة 36 من الدوري الإيطالي نتائج وأرقاماً قياسية كبيرة أبرزها سباعية للميلان ومئوية كل من كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا مع يوفنتوس، وفيما يلي أبرز نتائج الجولة:

سُداسية للميلان أمام تورينو

في مباراة تاريخية تمكن الميلان من الفوز بسباعية نظيفة على تورينو في الجولة 36 من الدوري الإيطالي،

دخل بيولي بالتشكيلة التالية:

دوناروما - ثيو - توموري - كايير - كالابريا - كيسي - بن ناصر - كاستيخو - دياز - هاكان - ريبيتش

إفتتح الميلان التسجيل عبر تيو هيرنانديز مع الدقيقة 19 بعد تمريرة حاسمة من إبراهيم دياز ليتقدّم بعد فرانك كيسي لفريقه بعد 10 دقائق فقط.

إنطلاق الشوط الثاني شهد خروج إسماعيل بن ناصر متأثراً بإصابة لحقت به مع نهاية الشوط الأول ودخول سواليهو ميتي، وبعدها بأربع دقائق فقط قدّم الهداف كيسي تمريرة حاسمة لزميله إبراهيم دياز ليُعزز التقدّم بثلاثة أهداف.

الميلان قدّم إحدى أفضل مبارياته هذا الموسم مضيفاً الهدف الرابع عن طريق تيو هيرنانديز (هدفه الثاني في المباراة) ليُحرز بعدها ريبيتش هاتريك أكمل به سباعية فريقه.

بهذه النتيجة العريضة الميلان في المركز الثالث خلف أتالانتا (بفارق الأهداف) الذي تغلّب على بينيفينتو بثنائية نظيفة.

مئويتا كريستيانو وديبالا .. يوفنتوس ورحلة العودة إلى مركز "الأبطال"

في سعيه لحجز مقعداً مؤهلاً إلى دوري الأبطال تمكن يوفنتوس من تخطي ساسوولو بثلاثة أهداف لهدف خارج الديار ضمن الجولة 36 من الدوري الإيطالي.

دخل بيرلو بالتشكيلة التالية:

بوفون- دانيلو- دي ليخت- بونوتشي- ساندرو- كولوسيفسكي- آرثور- رابيو- كييزا- ديبالا وكرستيانو رونالدو.

تمكن رابيو من إفتتاح التسجيل للضيوف مع الدقيقة 28 بعد أن أهدر ساسوولو ركلة جزاء عند الدقيقة 16 إثر تصدّي كبير من بوفون.

الهدف الثاني كان مميزاً لأنه أتى بأقدام كريستيانو رونالدو الذي وصل إلى هدفه رقم 100 مع يوفنتوس ليكون بذلك سجل أكثر من 100 هدف مع جميع الأندية التي لعب في صفوفها.

المناسبة عينها إحتفل بها باولو ديبالا الذي أضاف الهدف الثالث لفريقه والـ100 له مع ناديه.

هذا الانتصار أوصل يوفنتوس للنقطة رقم 72 في المركز الخامس خلف نابولي الرابع برصيد 73 نقطة وأمام لاتسيو بـ65 نقطة.

بعد كريستيانو رونالدو، باولو ديبالا ينضم إلى نادي الـ100 في يوفنتوس. 😍⚽️ pic.twitter.com/l1Zc7FvyGh — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2021

فوز البطل إنتر على روما

إلى ذلك لم يجد إنتر، حامل اللقب لهذا الموسم، أي صعوبة في تجاوز خصمه روما محرزاً هدفين مبكرين عن طريق بروزوفيتش (الدقيقة 11) وفيسينو (الدقيقة 20).

الرد العاصمي أتى من مخيتاريان عند الدقيقة 30 لكنه لم يكن كافياً لخطف نقطة أمام الفريق المتوّج حديثاً باللقب.

بهذه النتيجة يتجمّد رصيد روما عند 58 في المركز السابع على أن يُقابل لاتسيو صاحب المركز السادس في الجولة المقبلة.