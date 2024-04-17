الظروف تخدم الهلال وتُنفذ طلبه!

SHAHID

اتخذت إدارة المسابقات برابطة الدوري السعودي للمحترفين، قرارًا جديدًا بشأن مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وأعلن حساب دوري روشن السعودي الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن قرار إدارة المسابقات بالرابطة بتأجيل مباراة الكلاسيكو بين الهلال والأهلي.

وأشارت الرابطة إلى أنه تم تأجيل مباراة كلاسيكو الهلال والأهلي إلى يوم الإثنين 6 مايو 2024 بدلًا من الجمعة المقبل 19 أبريل الجاري.

وأضافت الرابطة أن هذا القرار تم اتخاذه بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل مباراة الهلال أمام العين الإماراتي بسبب ظروف الطقس المضطرب.

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جاء هذا القرار ليتم تجاهل تصعيد نادي النصر، الذي رفض تأجيل مباراة الهلال أمام الأهلي، للحفاظ على نزاهة المسابقة، بعد أن تم رفض العالمي في بداية الموسم بتأجيل مباراة الاتفاق، التي جاءت بعد نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال بـ48 ساعة فقط، وهي المواجهة التي خسرها الفريق الأصفر بهدفين مقابل هدف واحد.

ورضخت الرابطة لطلب نادي الهلال الذي تقدم به قبل مواجهة العين الإماراتي، بعد أن كانت ترفضه، لتعود الرابطة وتقوم بتأجيل مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي إلى شهر مايو القادم.

SHAHID