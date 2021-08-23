كاريلي: فخور بعملي مع الاتحاد، أنقذته من الهبوط وأعدته إلى آسيا

الفريق السعودي أعلن إقالة المدرب البرازيلي

نشر فابيو كاريلي رسالة وداعية بعد إقالته من منصبه في نادي الاتحاد السعودي، أكد خلالها فخره بعمله مع الفريق خلال الفترة السابقة وأشار إلى أنه حقق أهدافًا مهمة أبرزها إنقاذ العميد من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

الاتحاد أعلن فجر اليوم الإثنين رسميًا إقالة كاريلي من منصبه بعد أقل من 48 ساعة على خسارة نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال أمام الرجاء المغربي بركلات الجزاء الترجيحية يوم السبت الماضي في المغرب، بعدما انتهى الوقت الأصلي من اللقاء بالتعادل 4-4.

النادي أوضح أن قرار الإقالة كان صعبًا لكن اتخاذه كان بناءً على أسباب قوية دفعت الإدارة للمضي قدمًا به رغم تبعاته الصعبة، كما أعلن تكليف المدرب السعودي حسن خليفة بقيادة الفريق الأول.

ماذا قال كاريلي عقب إقالته من تدريب الاتحاد؟

المدرب صاحب الـ47 عامًا أكد عبر حسابه الرسمي على إنستجرام أنه يُغادر الاتحاد برأس مرفوعة بعد عام و8 أشهر شهدت إنجازات مهمة وجيدة للغاية.

إذ كتب "أبلغت الليلة من الإدارة بإقالتي من منصبي بعد عام و8 أشهر. نغادر الاتحاد برؤوس مرفوعة وفخورون جدًا بعملنا مع النادي. تولينا المسؤولية في ظل ظروف صعبة محيطة بالفريق أبرزها قتاله للنجاة من الهبوط، نجحنا في مهمتنا الأولى وهي إنقاذ النادي من الهبوط وبعدها، في الموسم التالي، أعدنا الفريق إلى آسيا بعد سنوات من الغياب، وحققنا المركز الثالث في الدوري السعودي".

أضاف "حققنا كذلك عدة نجاحات مهمة بعد غياب لسنوات، مثل عدم الخسارة في الديربي وأمام الخمسة الكبار في الدوري السعودي. أغادر بعد لعب نهائي خسرناه للأسف بركلات الجزاء الترجيحية عقب إحرازنا لأربعة أهداف، حاولنا حتى النهاية جلب لقب مهم للنادي في مباراة تاريخية. شكرًا لجماهير الاتحاد التي أظهرت دومًا دعمها لنا".

كيف كانت مسيرة كاريلي مع الاتحاد؟

المدرب البرازيلي تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

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سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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