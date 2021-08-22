"كاريلي "فرس" خاسر، وقد أخطأ في تلك النقاط أمام الرجاء"

الاتحاد خسر مواجهة الرجاء في نهائي البطولة العربية

أكد الناقد الرياضي عبد الله فلاتة أن المدير الفني للاتحاد "فابيو كاريلي" يتحمل خسارة الفريق أمام الرجاء المغربي في نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

الاتحاد لعب مباراة ممتازة خاصة هجوميًا، وقد وصل للتعادل 4-4 بعد تأخره بهدفين مقابل أربعة أهداف، لكنه خسر اللقاء بركلات الجزاء الترجيحية وقد أهدر نجمه فهد المولد ركلة حاسمة ساهمت في إهداء اللقب للرجاء.

ماذا قال فلاتة حول أخطاء كاريلي أمام الرجاء؟

أحد المغردين أرسل لضيوف برنامج "أكشن مع وليد" مؤكدًا أن الثنائي عمر هوساوي وفهد المولد يتحملان الجزء الأكبر من مسؤولية الخسارة أمام الرجاء، مشيرًا إلى أن إقالة المدرب ليست الحل لعدم وجود مدرب مناسب متفرغ ولعدم وجود وقت للإعداد والانسجام.

فلاتة رد على المشجع بالإشارة إلى أن المدرب كاريلي ارتكب عدة أخطاء خلال مواجهة الرجاء بدءًا من المؤتمر الصحفي ونهاية بالحفاظ على المولد في الملعب حتى النهاية.

إذ قال "الفريق دخل المباراة مهزومًا بسبب المؤتمر الصحفي للمدرب كاريلي، لقد هز الفريق بتصريحاته حول عدم حاجة الفريق لمهاجم بل للاعبين في خانات أخرى، كما أنه أخطأ في استبعاد جاري رودريجيز من المباراة خاصة في ظل تألقه خلال مواجهة الرجاء خلال البطولة".

أضاف "اختياراته للتشكيل الأساسي كذلك كانت خاطئة، كان يُمكن لرودريجيز أن يقوم بعمل ممتاز مع إيجور كورونادو، أتفق أن مستوى هوساوي والمولد لم يكن جيدًا خلال المباراة، لكن من أشرك اللاعبين في اللقاء ومن أصر على بقائهما في الملعب؟ كيف يُمكن أن يُخرج المدرب عبد العزيز البيشي بأدائه الممتاز خلال اللقاء وأن يُبقي المولد في الملعب؟".

أتم "سوء حالة الدفاع أمام الرجاء هي في المقام الأول سوء تنظيم من كاريلي، وفي المقام الثاني اختيار خاطئ للأسماء، من يُراهن على كاريلي يُراهن على مدرب لا يُجيد التغييرات وبالتالي لا يُجيد قراءة المباريات، أنت تراهن على "فرس" خاسر، وقد رأينا خلال الموسم الماضي كيف كانت كل تدخلات كاريلي في المباريات سلبية وضارة بالفريق".

وطالب فلاتة في نهاية حديثه بإقالة المدرب واستغلال فترة التوقف القادمة للتعاقد مع مدرب جديد ليحصل على فرصة جيدة لتطبيق أفكاره والانسجام مع اللاعبين.

ما هو سجل كاريلي مع الاتحاد منذ تولى قيادته؟

البرازيلي صاحب الـ47 عامًا تولى تدريب الاتحاد في فبراير 2020 بعد مسيرة جيدة جدًا في بلاده، وقد قاد الفريق في 44 مباراة من الدوري السعودي حقق الفوز في 20 وخسر 9 وتعادل في 15 مباراة.

سجل الفريق تحت قيادته 67 هدفًا وتلقى 43، وجمع 75 نقطة، وقد أحدث ثورة في الفريق بنقله من مراكز الصراع على الهبوط في الموسمين السابقين إلى المركز الثالث لموسم 2020-2021.

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