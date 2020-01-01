كيف يستفيق الاتحاد بمعاونة من النصر والهلال والأهلي؟

ليت لمسؤولي الاتحاد نفس العين الثاقبة التي يمتلكها مسؤولي الأندية الأخرى!

يضرب جمهور اتحاد جدة كفًا على كف منذ الموسم الماضي، حالة مذرية يمر بها العميد يحاوطها عدة تساؤلات، على رأسها: كيف وصل الاتحاد إلى هذه الحالة؟، كيف أصبح يصارع في المراكز الأخيرة؟

المركز الـ13 مسجل باسم الاتحاد منذ بداية الموسم الجاري تقريبًا، حصد 14 نقطة فقط خلال 14 مباراة، فلم يحقق الفوز سوى في أربع مباريات، وتعادل في اثنتين، بينما تلقى ثماني هزائم، بالإضافة إلى وداعه لكأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16 بالهزيمة أمام الفتح بثنائية مقابل هدف وحيد.

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أسباب معاناة النمور عدة، منها الصفقات غير الجيدة التي تعاقد معها مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، وأيضًا الأزمة المالية التي تسببت في فسخ عدد من لاعبيه الأجانب لعقودهم من طرف واحد.

خلال الميركاتو الشتوي الجاري، ضم الهولندي تين كات؛ المدير الفني للاتحاد، ثنائي أجنبي؛ الأرجنتيني ليوناردو جيل؛ لاعب وسط، والتونسي أنيس البدري؛ جناح أيمن.

لكن دعونا أن نتخيل سويًا إذا قام الكبار بدعم العميد بعدد من الصفقات حتى يستعد مكانته الطبيعية، فبالتأكيد يفتقد الدوري السعودي لقوة النمور ذات الطابع الخاص، وعودته مكسب للكرة السعودية بشكل عام..

سنعيد تكوين الاتحاد بالاستعانة بعدد من اللاعبين الأجانب من النصر والهلال والأهلي، القائمة تسمح بضم سبعة لاعبين أجانب، لكننا سنختار ستة أجانب فقط، فاللاعب الوحيد الذي يستحق التواجد في العميد حاليًا هو البرازيلي رومارينيو..

من العالمي، الاتحاد في حاجة ماسة لخدمات الحارس الأسترالي براد جونز، الذي لم يستقبل سوى خمسة أهداف منذ بداية الموسم في 13 مباراة بالدوري، وحافظ على نظافة شباكه في ثمانية لقاءات.

أما حارس مرمى العميد الأساسي فواز القرني فشباكه استقبلت 22 هدفًا خلال 12 مباراة فقط، ولم يخرج دون أهداف في أي مباراة.

سيقدم النصر هدية لا تقدر بثمن ايضًا إذا منح هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله للاتحاد، فمن لديه حمد الله، لا خوف عليه، والعميد يفتقد إلى الهداف الذي يمكنه استغلال أنصاف الفرص حتى يهز الشباك.

بالانتقال إلى الهلال، فهنا النمور في حاجة لخدمات ثلاثة لاعبين؛ المدافع الكوري الجنوبي هيون سوو جانج، اللاعب الذي يعد أحد أهم مدافعي الدوري السعودي خلال الفترة الحالية.

نضف إليه البرازيلي كارلوس إدواردو؛ لاعب الوسط، الذي يجيد الاختراق في المساحات الضيقة، والذي يمكنه أن يوصل لاعبي الاتحاد بسهولة إلى مرمى الخصوم، وهي أحد أهم عيوب العميد الحالية.

آخر لاعبي الأزرق الذي يمكنه أن يحدث طفرة بالاتحاد هو البيروفي أندريه كاريلو؛ الجناح الأيمن، صاحب العرضيات المتقنة.

أخيرًا الأهلي، يمكنه أن يمنح العميد أحد ثنائي الهجوم دجانيني تفاريس أو عمر السومة، كلاهما لا فارق بينهما، يؤديان نفس الدور بالراقي، وسيشكل أي منهما قوة هجومية كبيرة بالعميد بجانب عبد الرزاق حمد الله.

بالطبع ليس من الممكن أن يستغني أي من هذه الأندية عن نجومه للعميد، لكن ليس مسؤولي الاتحاد لديهم نفس العين الثاقبة عندما يتعاقدون مع صفقات جديدة، حتى نرى الاتحاد يزدهر من جديد.