بريجوفيتش يخلط أوراق الاتحاد وتمسك بالتعاقد مع الكعبي

تعثر إيجاد عرض للانتقال أو الإعارة ويمتد عقده حتى يونيو 2023

تعمل إدارة نادي اتحاد جدة السعودي بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق بقيادة الهولندي تين كات على حسم قرار اللاعبين المحترفين الذين سيتم الاستقرار عليهم بنهاية الميركاتو الشتوي الحالي.

تقارير أكد أن الصربي ألكسندر بريجوفيتش خلط أوراق الفريق، حيث تعثر إيجاد عرض للانتقال أو الإعارة ويمتد عقده حتى يونيو 2023.

وتمتلك قائمة الاتحاد ثمانية لاعبين يتقدمهم الحارس البرازيلي مارسيلو جروهي والبرازيليون برونو أوفيني وروماريو ريكارد دا سيلفا وجوناس دي سوزا والأرجنتيني ليوناردو جيل والمغربي كريم الأحمدي والتونسي أنيس البدري والصربي ألكسندر بريجوفيتش.

وفي الإطار نفسه تعمل إدارة الفريق على حسم صفقة لاعب أجنبي جديد وهو الدولي المغربي أيوب الكعبي الناشط في الدوري الصيني.

وأشارت التقارير إلى التوجه الاتحادي لحسم صفقة انتقال المهاجم المغربي أيوب الكعبي خلال الساعات المقبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني بوجود مهاجم ذي مواصفات فنية تخدم طريقة لعب الفريق.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تنص على قيد 7 لاعبين أجانب في كل فريق بجانب لاعب من المواليد، وهو ما يضع الإدارة في مأزق.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن مسؤولي نادي الاتحاد يفاضلون بالاستغناء عن البرازيلي جوناس والمغربي كريم الأحمدي.

تحفيز لاعبي الاتحاد قبل مواجهة العدالة

ويعد اللاعب المغربي الأقرب في ظل أن المدة الزمنية المتبقية لعقده مع النادي تمتد إلى نهاية الموسم الرياضي الحالي، إلى جانب الحارس جروهي والصربي بريجوفيتش اللذين قد يكونان الأقرب للمغادرة كذلك في حال التعاقد مع الكعبي.