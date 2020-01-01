أخبار الاتحاد اليوم | لاعب العميد أفضل صاعد وبريجوفيتش يبدأ برنامجه التأهيلي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 4 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 4 نوفمبر الخاصة بنادي الاتحاد السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

لاعب الاتحاد أفضل صاعد والمعيوف حارسًا .. جوائز الأفضل بأكتوبر

أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأربعاء، فائزين بجوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر، بعد مرور ثلاث جولات من الموسم الجاري. ( طالع التفاصيل )

بريجوفيتش يبدأ برنامجه التأهيلي

من المنتظر أن يبدأ الصربي ألكسندر بريجوفيتش؛ لاعب الاتحاد، برنامجه التأخيلي خلال الأيام المقبلة، بعدما عاد أمس الثلاثاء، إلى مدينة جدة قادمًا من بلاده.

اللاعب أنه برنامجه العلاجي بصربيا تحت إشراف طبيبه الخاص، بعدما تعرض للإصابة خلال مواجهة الفتح بالجولة الثانية من دوري المحترفين السعودي.

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ضرب فيروس كورونا أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الفترة الحالية، وأصاب الكثيرين ما بين لاعبين ومدربين، وجاء أكبر الخاسرين هما النصر والتعاون حتى الآن. ( طالع التفاصيل )

لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تحذر الأندية وتهدد بتشديد العقوبات

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للـ16 فريقًا المشاركين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية. ( طالع التفاصيل )

إجراء فحص طبي على الجميع

أعلن نادي الاتحاد خضوع جميع أفراد الفريق اليوم الأربعاء، إلى كشف طبي احترازي من فيروس كورونا قبل انطلاق المران، بعد إصابة حارس الفريق فواز القرني، للتأكد من سلامة الجميع.