لاعب الاتحاد أفضل صاعد والمعيوف حارسًا .. جوائز أكتوبر بالدوري السعودي

محترف الشباب يحصد جائزة الأفضل في أول شهر له بالدوري السعودي

أعلنت رابطة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، اليوم الأربعاء، فائزين بجوائز الأفضل خلال شهر أكتوبر، بعد مرور ثلاث جولات من الموسم الجاري.

عبد الله المعيوف؛ حارس مرمى الهلال، حصل على جائزة الأفضل، بعدما لم تستقبل شباكه سواى هدف وحيد خلال ثلاث مباريات أمام العين وأبها وضمك.

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أما أفضل لاعب فحصل عليها الأرجنتيني إيفر بانيجا؛ محترف الشباب، خلال أول شهر له بالدوري السعودي، إذ سجل هدفين بثلاث مباريات، كان منهما هدف حسم الفوز أمام النصر في الجولة الثالثة، في اللحظات الأخيرة.

بينما حصد البلجيكي يانييك فيريرا؛ المدير الفني للفتح، على جائزة أفضل مدرب، إذ جمع سبع نقاط من ثلاثة لقاءات، ليقود فريقه لاعتلاء صدارة جدول الترتيب.

أما الجائزة التي تم استحداثها وهي أفضل لاعب صاعد، فحصل عليها سعود عبد الحميد؛ لاعب الاتحاد، والذي قدم أداءً مميزًا رغم تراجع نتائج فريقه، وحصده أربع نقاط فقط من ثلاث مباريات.

يذكر أنه من المقرر أن تنطلق غدًا الخميس الجولة الرابعة من الدوري، والتي تبدأ بمباراة واحدة بين الوحدة والرائد، وفي اليوم التالي يلتقي ضمك بالفيصلي، الاتفاق بالهلال، الباطن بأبها، والاتحاد بالتعاون، وباليوم الثالث تقام لقاءات؛ العين أمام الأهلي، الفتح أمام الشباب، والنصر أمام القادسية.