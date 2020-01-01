لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي تحذر الأندية وتهدد بتشديد العقوبات

اللجنة لاحظت مخالفة البروتوكول من كافة الأندية

وجهت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تحذيرًا للـ16 فريقًا المشاركين بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بشأن مخالفة البروتوكولات الصحية.

في الساعات الماضية ظهرت أكثر من حالة بالدوري السعودي مصابة بفيروس كورونا المستجد، وكان نادي النصر أكبر المتضررين بظهور 14 حالة بين صفوفه ما بين لاعبين وأعضاء بالجهازين الفني والطبي.

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اللجنة اتهمت الأندية بمخالفة البروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة بموجب تعميم من الاتحاد السعودي، وهو ما يعد مخالفة للمادة 83 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وحذرت اللجنة كافة الفرق من مخالفة التعاميم والبروتوكولات، مهددة إياهم بتشديد العقوبة في حال إعادة ارتكاب المخالفة، في قرارات غير قابلة للاستئناف.

يذكر أنه حتى الآن يوجد 32 حالة مصابة بالفيروس في دوري المحترفين السعودي، بواقع 14 حالة بالنصر، 11 بالتعاون، 6 بالفيصلي، وحالة واحدة بكل من الاتحاد والرائد.

ومن المقرر أن تنطلق غدًا الخميس الجولة الرابعة من الدوري، والتي تبدأ بمباراة واحدة بين الوحدة والرائد، وفي اليوم التالي يلتقي ضمك بالفيصلي، الاتفاق بالهلال، الباطن بأبها، والاتحاد بالتعاون، وباليوم الثالث تقام لقاءات؛ العين أمام الأهلي، الفتح أمام الشباب، والنصر أمام القادسية.