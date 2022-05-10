الاتحاد الأوروبي يعلن الملعب المستضيف لنهائي يورو 2024

وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على جدول مباريات بطولة يورو 2024 والتي ستقام في ألمانيا.

ومن المقرر أن تلعب المسابقة في عشر مدن في المانيا، بالفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.

وأعلنت اللجنة عن إقامة المباراة الافتتاحية في ملعب ميونخ، بينما يقام النهائي في ملعب "أوليمبياستاديون" بمدينة برلين.

وستكون ألمانيا المضيفة هي الفريق الأول في المجموعة الأولى، وستلعب الافتتاح بملعب ميونخ في 14 يونيو.

ومن المقرر الإعلان عن مواعيد المباريات الأخرى في القرعة النهائية التي ستقام في 2 ديسمبر 2023.

وأما بالنسبة لقرعة التصفيات المؤهلة للبطولة في 9 أكتوبر من العام الحالي في مدينة فرانكفورت الألمانية.

🗓️ The @EURO2024 match schedule has been finalised.



🇩🇪 14 June: Fussball Arena in Munich to host opening match.



🏟️ 14 July: Olympiastadion Berlin to stage final.



Matches in each #EURO2024 group will also reduce travel distances for teams and fans between the host cities. — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) May 10, 2022

ومن جانبه قال فيليب لام لاعب بايرن ميونخ السابق ومدير البطولة:"أنا واثق أن هذه المسابقة ستكون جذابة للغاية، لأنها ستضم مجموعة من أفضل الفرق في بلد يقع في قلب أوروبا".

وأضاف:"وجود بطولة أوروبية في ألمانيا يجعل هذا الحدث الرائع أكثر عاطفية مما هو عليه في العادة ببطولات اليورو".

جدير بالذكر أن إيطاليا هي حامل لقب آخر نسخة من اليورو، بينما جاء المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بعد خسارة النهائي بركلات الترجيح.

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