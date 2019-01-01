الإنجليزي ريس يترشح لجائزة أفضل لاعب شاب إيرلندي

الاتحاد الإيرلندي برر الأمر

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكد اتحاد الإيرلندي لكرة القدم، ترشيح اللاعب ديكلان ريس، لاعب وست هام يونايتد الإنجليزي، ضمن قائمة أفضل لاعب شاب للعام.

وتقام تلك الجائزة والتي تأتي في نسختها الـ29، بالسابع عشر من مارس المقبل.

وكان اللاعب الأيرلندي، قد مثّل منتخب إيرلندا للشباب، وخاض 3 مباريات ودية، ليطلب في الشهر الماضي ارتداء قميص الأسود الثلاثة.

وأصدر الاتحاد بيانًا يؤكد سبب ترشيح اللاعب الذي طلب ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي الأول: "في وقت التصويت، كان ريس لاعباً دولياً لإيرلندا، وتأهل في فئة أفضل لاعب شاب، بعد خوض 3 مباريات دولية".

وتابع: "منذ اعتماده لاعباً لإنجلترا، قام الاتحاد الإيرلندي بإتباع قواعد الاتحاد الدولي، ويتمنى الخير لمستقبل اللاعب".

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ووافق الاتحاد الدولي على طلب اللاعب البالغ 20 عامًا، على ارتداء قميص إنجلترا، ليصبح ارتداء قميص المنتخب الإنجليزي مسألة وقت فقط.

ويتألق اللاعب الشاب بقميص وست هام في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري، بعدما خاض 26 مباراة.