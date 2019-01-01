الإفريقي التونسي يطعن على قرار "فيفا" بشأن غرامة الثنائي الكاميروني

الإفريقي التونسي يطعن على غرامة فيفا

قام مجلس إدارة نادي الإفريقي التونسي، بالطعن على قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اللاعبان نيكولا سونج وديديه يمجا.

وكان الاتحاد الدولي قد ألزم الإفريقي التونسي بدفع غرامات فسخ التعاقد، والمقدرة بـ251 ألف يورو للاعب يمجا، و203 ألف يورو لصالح سونج.

وأصدر نادي الإفريقي التونسي بيانًا رسميًا بشأن هذه الواقعة ليؤكد على الطعن على القرار، وأن اللاعبين الكاميرونين حصلا على مبلغ مالي.

وأضاف أن اللاعبان رفضا خوض التدريبات قبل الحصول على مبلغ مالي، ليتجه الإفريقي للطعن على حكم الفيفا أمام محكمة التحكيم الرياضي.

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ويسعى الإفريقي تجنب الغرامة المالية الضخمة، التي فرضها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يؤكد مجلس الإدارة صحة موقفه.