محمد عواد يكشف عن نتيجة أشعة الرقبة وتفاصيل إصابته

عواد يطمئن جماهير الزمالك على إصابته

كشف محمد عواد حارس مرمى الزمالك المصري، عن تطورات إصابته بعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة اليوم الجمعة بعد الإصابة.

وكان عواد قد تعرض للإصابة أمس الخميس، في مباراة الزمالك أمام جينيراسيون فوت السنغالي، في لقاء الصعود إلى مجموعات دوري أبطال إفريقيا، على مستوى الرقبة.

وأكد حارس مرمى الفريق الأبيض أن الإصابة عبارة عن مزق بسيط في عضلة الرقبة بعد اصطدامه مع محمود علاء في أحد هجمات جينيراسيون فوت.

وقال عواد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيط في عضلة الرقبة هشارك بعد إجازة الفريق إن شاء الله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاء الله".

وأضاف حارس منتخب مصر: "شكراً لكل الناس الي كلمتني.. شكراً لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم".

الحمدالله الأشعة ثبتت مزق بسيط في عضلة الرقبة هشارك بعد اجازة الفريق انشاءالله في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي ان شاءالله شكراً لكل الناس الي كلمتني ... شكراً لجمهور الزمالك العظيم علي دعمكم 🙏🇦🇹🏹❤️ — Mohamed Awaad (@mohamedawaad) October 25, 2019

ولعب عواد مع الزمالك أمام جينيراسيون مباراة رائعة، حيث تصدى لأكثر من فرصة هدف محققة لصالح الفريق السنغالي كادت أن تضيع التأهل على الأبيض.