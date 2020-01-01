سوق الانتقالات الشتوي في الدوري السعودي | الأهلي يعرف احتياجاته ولكن!

الهلال أبرم صفقة واحدة فقط في يناير

انتهت الأندية السعودية من إبرام صفقاتها خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2020، وذلك بين سعى للاستمرار في المنافسة على مراكز متقدمة، ورغبة في الهروب من القاع، والأهلي نجح في التعاقد مع 3 لاعبين فقط، لتدعيم صفوفه بشكل جيد.

الأهلي نجح في التعاقد مع صانع الألعاب الألماني ماركو مارين، قادمًا من فريق ريد ستار الصربي، لتدعيم صفوف الفريق، وهي الصفقة الأبرز التي أبرمها مسؤولي الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ماركو مارين يعد من أفضل الصفقات التي أجراها الأهلي خلال المواسم الماضية، والراقي كان في حاجة للاعب يستطيع الربط بين لاعبي الوسط والمهاجمين.

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التعاقد مع مارين كان أمرًا ضروريًا، ووجوده في تشكيل الراقي شكل إضافة قوية خاصة على المستوى الهجومي للفريق، والجميع أشاد بتلك الصفقة وباللاعب الألماني.

أما عن الصفقة الثانية، فكانت التعاقد مع طلال العبسي، مدافع نادي التعاون، لمدة 3 سنوات قادمة، لتدعيم خط دفاع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

طلال العبسي قدم مستويات رائعة رفقة التعاون المواسم الماضية، وقاد الفريق للتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، وأيضًا احتلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

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ويحتاج الأهلي بالفعل لتدعيم دفاعه بلاعب مميز مثل طلال العبسي، الذي سيشكل إضافة قوية على تشكيل الراقي خلال الفترة القادمة.

الصفقة الثالثة والأخيرة هي استعارة مازن أبو شرارة، مهاجم فريق ضمك لمدة 6 أشهر مقبلة، لتعويض غياب مهند عسيري الذي يعاني من إصابة.

إصابة عسيري ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة 3 أشهر على أقل تقدير، حيث يعاني من آلام في الركبة، ولن يستطيع العودة إلى الملاعب سريعًا.

أبو شرارة مهاجم قناص، ويصفه البعض بلقب "السفاح"، نظرًا لقدراته الكبيرة على تسجيل الأهداف.

مسؤولو الأهلي تحركوا بشكل إيجابي للغاية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، حيث استطاعوا أن يضموا احتياجاتهم، ولكن من الضروري أن يتم التدعيم بشكل أقوى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.