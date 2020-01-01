أخبار الأهلي اليوم | هل هناك مفاوضات بين النصر وعسيري؟

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 2 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 2 يونيو 2020 ...

متحدث النصر يثير الجدل حول صفقات العالمي في الصيف المقبل

سعود الصرامي المتحدث باسم النصر يتحدث عن ارتباط فريقه بنجم الأهلي عبد الفتاح عسيري. التفاصيل هنا

فلادان ميلوفيتش يُرشح ثنائي إفريقي لدفاع الأهلي

الصربي فلادان ميلويفيتش يُخطط لموسم الأهلي الجديد والبداية بالتعاقدات الأجنبية. التفاصيل هنا

اجتماع لحسم مصير عقود اللاعبين في الدوري السعودي

أكدت تقارير صحفية محلية أن لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، تستعد لطرح العديد من المقترحات على ممثلي أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وأندية الدرجتين الأولى والثانية . التفاصيل هنا

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اجتماع في "الآسيوي" لحسم مصير دوري الأبطال