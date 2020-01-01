اجتماع في "الآسيوي" لحسم مصير دوري الأبطال

مقترحات جاهزة للتنفيذ من أجل استكمال دوري أبطال آسيا

تعقد لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، برئاسة الكوري الجنوبي شين مان جيل، مع ممثلي الاتحادات المشاركة في دوري أبطال آسيا في غرب القارة.

يتوقف دوري أبطال آسيا في الوقت الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا خلال الأشهر الماضية في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، اليوم الإثنين، أن الاتحاد سيعقد الاجتماع عبر "فيديو كونفرنس" بهدف وضع مصير دوري أبطال آسيا.

المزيد من الفرق

وأشارت التقارير إلى أن الاقتراح الأقرب لتنفيذه هو إقامة دور المجموعات بنظام البطولة المجمعة في دولة واحدة والتي تحتوي على ملاعب مكيفة بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وسيضع الاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة لائحة جديدة معتمدة لاستكمال البطولة وفقًا لمقترحات تضمنت استكمال دوري المجموعات بإقامتها بمباراة واحدة فقط وليس ذهابًا وإيابًا وأيضًا الأدوار النهائية.

وسيتم حسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين خاصًة لمنح الأندية فرصة كافية للاستعداد للعودة لاستئناف المباريات مرة أخرى.