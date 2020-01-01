فلادان ميلوفيتش يُرشح ثنائي إفريقي لدفاع الأهلي

يرغب المدرب الصربي في ضم مدافع مميز لمساعدة باقي الأسماء المحلية الموجودة في قائمة الفريق

أكدت تقارير صحفية محلية موافقة إدارة النادي الأهلي على طلب المدير الفني الصربي فلادان ميلوفيتش، مدرب الفريق الأول بالنادي، على دعم الفريق بمدافع أجنبي خلال الفترة الحالية.

وطالب المدير الفني الصربي، إدارة النادي بالتعاقد مع مدافع أجنبي جديد لقيادة الخط الخلفي، في الموسم الرياضي الجديد، وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط" فأن المدير الفني الصربي طالب الإدارة بضرورة دعم الخط الخلفي للفريق في الميركاتو الصيفي.

وبحسب الصحيفة فأن ميلوفيتش يرى أن قائمة الراقي تضم عدداً من الأسماء المحلية المميزة في خط الدفاع، إلا أن التعاقد مع مدافع أجنبي يملك الخبرة المهنية الجيدة والمستوى المميز لقيادة خط الدفاع في منافسات الموسم الرياضي المقبل.

المزيد من الفرق

ويرغب المدرب الصربي في ضم مدافع مميز لمساعدة باقي الأسماء المحلية الموجودة في قائمة الفريق، هو الطريق نحو تحقيق البطولات.

وواصلت الصحيفة لتشير إلى أن مدرب الفريق رشح ثلاثة أسماء في خط الدفاع، اثنان منهم من شمال القارة الأفريقية يملكان المواصفات المطلوبة من قبل الجهاز الفني للفريق لقيادة خط الدفاع، بدءاً من الموسم الرياضي المقبل.

وتعمل إدارة الأهلي على توفير جميع احتياجات المدير الفني، ومساعدته في تنفيذ مخططاته الفنية، تحضيراً للموسم الرياضي المقبل، بدعم كبير من قبل الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم بالنادي.

يُذكر أن قائمة الأهلي تضم سبعة لاعبين أجانب، وهم اللاعب عمر السومة المهاجم الدولي السوري وزميله دجانيني تفاريس مهاجم الرأس الأخضر والثنائي البرازيلي جوزيف دي سوزا لاعب المحور ولوكاس ليما الظهير الأيسر ويوسف بلايلي لاعب خط الوسط الدولي الجزائري وألفيس ستاريش لاعب خط الوسط الدولي البوسني وزميله اللاعب ماركو مارين صانع الألعاب الألماني.