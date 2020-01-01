تاريخ الأهلي الآسيوي - دور إقصائي وحيد وفشل في تحقيق الحلم

ونستعرض في السطور التالية تاريخ 11 مشاركة سابقة للفريق الجداوي بالبطولة القارية..

يبدأ الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، رحلة العودة إلى دوري أبطال آسيا، إذ يلاقي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، في مباراة الدور الإقصائي النهائي.

مباراة لا بد بها من فائز، لا تقبل القسمة على اثنين، حتى يتأهل أي منهما إلى دور المجموعات مباشرةً

قد تبدو المباراة سهلة على الراقي على الورق، لفارق التاريخ والخبرات مع منافسه، إلا أن كثرة الإصابات في صفوف كتيبة المدرب السويسري كريستيان جروس، حيث يعاني من عدد من الغيابات على رأسها السوري عمر السومة، مهند عسيري، عبد الفتاح عسيري.

جروس: سنظهر شخصية الأهلي وعلى الجماهير دعمنا في المشوار الآسيوي

ونستعرض في السطور التالية تاريخ 11 مشاركة سابقة للفريق الجداوي بالبطولة القارية..

الدور الإقصائي

أجبر احتلال الأهلي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي الموسم الماضي على خوض مباراة الدور الإقصائي هذا العام، وهو الدور الذي خاضه من قبل مرة وحيدة ونجح في العبور منه بصعوبة..

في عام 2015، واجه الراقي فريق القادسية الكويتي بالدور الإقصائي النهائي، وفاز وقتها بثنائية مقابل هدف وحيد في الأشواط الإضافية، إذ سجل الهدفين عمر السومة "ضربة جزاء" ومصطفى بصاص.

دور المجموعات

لم يعبر الراقي من المجموعات في ثلاث سنوات؛ 2008، 2010 و2016..

في 2008، جمع الأهلي أربع نقاط فقط من ست مباريات، إذ تعادل في أربع مباريات وخسر مباراتين خلال مواجهات السد القطري، الكرامة السوري، الوحدة الإماراتي، ليحتل آنذاك المركز الأخير في المجموعة.

في عام 2010، خرج الراقي من المجموعات بعد حصده ست نقاط فقط من فوزين وأربع هزائم أمام استقلال طهران الإيران، الغرافة القطري والجزيرة الإماراتي، ليودع محتلًا المركز الثالث في مجموعته.

في عام 2016، جمع تسع نقاط، لكنها لم تكن كافية أيضًا، جمعها من ثلاثة انتصارات ومثلها هزائم أمام ناساف كارشي الأوزبكي، العين الإماراتي، والجيش القطري، ليودع البطولة بفارق نقطة وحيدة عن صاحبي المركز الأول والثاني.

دور الـ16

كالمجموعات، ثلاث مرات لم يتمكن الراقي من العبور منه، وهو الدور المستعصي على الأهلي في آخر عامين.

في عام 2015، بعد أن عبر الراقي الدور الإقصائي والمجموعات، لم يتمكن من تخطي مواجهة نفط طهران الإيراني في دور الـ16، إذ هُزم في الذهاب 1-0، ثم فاز في الإياب 2-1، لكن صعد الفريق الإيراني لأفضلية التسجيل خارج الديار.

في عام 2018، أطاح السد القطري بالفريق الجداوي، حيث فاز عليه ذهابًا 2-1، ثم تعادلا إيابًا 2-2.

وفي أخيرًا في عام 2019، كان خروج الأهلي على يد الهلال السعودي، الذي هزمه ذهابًا 4-2، وانتصر الراقي إيابًا 1-0.

دور ربع النهائي

في ثلاث سنوات، وصل الأهلي لهذا الدور؛ 2005، 2013 و2017، لكن عبوره كان صعبًا أيضًا.

الخروج في 2005 كان على يد شينزين روبي الصيني، فاز الأهلي ذهابًا 2-1، ثم هُزم في الصين 3-1.

في 2013، الصدام كان بإف سي سيئول الكوري الجنوبي، التعادل 1-1 حسم الذهاب، وخسر الراقي الإياب 1-0.

في 2017، لم يتمكن الأهلي من تخطي بيرسبوليس الإيراني، حيث تعادلا ذهابًا 2-2، وخسر إيابًا 3-1.

النهائي

حلم اللقب ضاع مرتين من الراقي، حيث وصل للنهائي عامي 1986 و2012.

في 86، حيث كان النظام القديم للبطولة، وصل الأهلي للنهائي بعد ثلاثة انتصارات، ليواجه بوسان آي بارك الكوري الجنوبي، لكنه خسر على أرضه بنتيجة 3-1.

في 2012، لم يحالف الأهلي التوفيق أيضًا، فالتقى بأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في النهائي، وخسر خارج أرضه 3-0، حيث كان يقام النهائي من مباراة واحدة.