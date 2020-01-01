جروس: سنظهر شخصية الأهلي وعلى الجماهير دعمنا في المشوار الآسيوي

مدرب الراقي يطمح للمضي قدمًا في دوري أبطال آسيا

وجه السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، الدعوة لجمهور ناديه، من أجل مساندة الفريق في مشواره الآسيوي، مؤكدًا صعوبة مواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني.

الراقي يستضيف استقلال دوشنبه غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال جروس، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "دوري الأبطال بطولة قوية ومهمة للغاية، ونطمح من خلالها لقاء الغد للتأهل لدور المجموعات والمضي قدمًا في البطولة، فلدينا رغبة كبيرة في تحقيق الانتصار، وإن كان منافسنا قوي وسيلعب للفوز والتأهل أيضًا".

السومة: إصابتي غريبة وعودتي مرتبطة بتقبل جسدي للعلاج

وأضاف: "شاهدت المواجهة السابقة لاستقلال دوشنبه مع لوكوموتيف طشقند، والتي فاز بها الأول، لذلك أرى أن مباراة قوية تنتظرنا".

المدرب السويسري اختتم: "يجب إظهار شخصية الأهلي وروح الانتصار في لقاء الغد، وأتمنى حضور الجمهور لدعم ومساندة الفريق في بداية المشوار الآسيوي".

يذكر أن كتيبة جروس تدخل لقاء الغد بكثير من الغيابات على رأسها السوري عمر السومة، مهند عسيري وعبد الفتاح عسيري.